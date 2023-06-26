德语媒体：中国的“智慧城市”有多危险？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》刊登题为"北京的噩梦"（Pekings Albtraum）的评论文章，指出俄罗斯的瓦格纳雇佣军团哗变事件，不仅让北京因担心俄罗斯陷入混乱而感到紧张，更可能让习近平对自己权力的稳固产生疑问，甚至影响他武统台湾的决心。作者写道：

"俄罗斯发生的事情或许再次让中国领导层如临噩梦，这是30多年来的第二次。这个领导层试图让全世界相信，自己是强大和不可战胜的。1991年，中国的邻国不仅（与中国同样的）制度崩溃，而且整个国家随之瓦解。而现在在俄罗斯，领导人公开受到质疑。北京在1991年得到的教训是，要让民众生活得更加富足，但同时在政治上收紧控制。像瓦格纳这样的私人军队，中国党和国家领导人习近平是绝不会允许其存在的。然而他或许也会在四下无人的时刻自问：一旦发生动乱，他是否真的能对所有国家机构保持信任。

世界不应该寄希望于中国会放松对内政治管控。如果习近平能把普京作为军队统帅的经历引以为戒，对是否要军事攻击台湾三思而行，当然是一件好事。乌克兰16个月以来的行动表明，客观上处于劣势的一方也能顽强抵抗，让侵略者陷入严重的困境。尽管台湾没有像乌克兰那样的领土纵深，但谁又能说，这个小小的岛国不可能做到这一切呢？如果台北得到有目共睹的良好武装，对北京的那些好战者将是一种有效的威慑。"

危险的"智慧城市"

《星期日世界报》发表题为"为什么中国的智慧城市如此危险？"的客座文章，指出中国运用人工智能管理城市，利器之一是对公民的全方位监控。有关技术已出口到许多其他国家。

"在中国，人们对智能网络化的机器系统很着迷，这在中国的监控设计上体现的很明显。这一技术让监控居民更为便捷，正在向智慧城市（Smart Cities）的方向发展。

中国的官员在城市的各类空间安装了大量传感设备，并设立了许多被称为'城市大脑'（City Brain）的指挥中心。这些中心收集、并运用人工智能支持的云计算机分析城市里的所有数据，将其用直观的形式展示给数字驾驶舱里的工作人员和城市管理者。

'城市大脑'的愿景受到党的领导人、科学家和工业界的影响。国家主席习近平将其视为通过人工智能、大数据和云计算让城市变得更聪明的关键。

中国已经有500个城市宣布，将建设智慧城市。中国同时也致力于在地区和全球的扩张。阿里巴巴的智慧城市技术已出口到马来西亚的吉隆坡。"

马来西亚的吉隆坡引进了阿里巴巴的智慧城市系统

"许多引进了中国智慧城市的城市，将会失去对自己数据的主权，因为这一系统的人工智能运用过于复杂，难以完全理解。此外还有许多问题尚没有答案：全球范围互动的城市大脑网络将是怎样的？决定将在哪里做出？城市大脑网络追求的是谁的利益？将遵循哪些技术标准和算法？"

文章的作者韦伯（Valentin Weber）是德国外交政策协会（DGAP）的研究员，研究重点之一是网络安全。他认为，智慧城市可以帮助中国获取其他国家敏感数据。出口的监控基础设施智能程度越高，开展间谍活动就越容易，中国在有关地区的影响力也就越高。

"一旦中国同马来西亚或该地区其他国家之间的领土纠纷发展为公开的敌对状态，从中期看，吉隆坡的阿里巴巴城市大脑定位监控设施和数据流就可以被整合到中国空军战机的作战地图中。"

作者认为，"在2023年，我们距离城市大脑的大范围网络化还很遥远。尽管如此，民主国家的政治决策者还是应该认识到中国向国外输出智慧城市项目的地缘战略特性。"

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