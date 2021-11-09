德语媒体：中国的新纪元

（德国之声中文网）《柏林日报》撰文指出，这份历史性决议将为习近平在明年党的"20大"上顺利开启第三个任期奠定基础，使他成为同毛泽东和邓小平并驾齐驱的中共领导人。这篇题为《中国即将开始新纪元》为题的报道写道：

"围绕习近平的个人崇拜热潮仍在不断高涨。官媒形容现年68岁的习近平'敢作敢当，思想深刻'。受到广泛颂扬的不仅包括他的理想和业绩，更包括他在抗击疫情中所表现出的'政治勇气和智慧'。同当年毛泽东被称为'伟大舵手'一样，习近平现在也成了'战胜一切风险挑战和惊涛骇浪的领航人'。

毛泽东时代，中国'站了起来'，邓小平时代中国'变富了'，而在习近平领导下，中国变得前所未有的强大。对于中共党员来说，'历史性决议'的影响力不亚于圣经。一般来讲，历史性决议的出台都标志着党史上的重大里程碑事件。"

1945年的中共历史性决议，奠定了毛泽东日后成为开国元首的地位，而1981年邓小平治下出台的历史性决议，则结束了大跃进和文化大革命所造成的动荡局面。文章写道：

"熟悉中共党内运作的人士认为，新的历史性决议将会要求人们进一步效忠习近平，强化思想灌输，并将改变一些历史问题的描述。不过，决议的主要着眼点在于未来，而非过去，重点是巩固习近平绝对的权力地位。至于这份决议将在周四中央全会闭会之际发表，还是延后至周五，目前仍不得而知。

2018年，通过修改宪法，习近平已经为开启第三个任期，甚至终身执政铺平了道路。就此，习近平已经成为继毛泽东和邓小平之后，最具权势的中共领导人。毛泽东直至死亡，一直是中共最高领导者，而邓小平则在退休后长期幕后操控中国政治。"

2020年初，因实地报道武汉疫情而遭逮捕的公民记者张展，目前在狱中的健康状况令人担忧。她的家人上周表示，张展身体状况极其孱弱，体重已不足四十公斤，担心她熬不过这个冬天。《法兰克福汇报》报道称：

"今年八月，张展曾一度被送进医院，但其家人表示，尽管健康状况依然糟糕，她还是被送回了监狱。人权组织人权观察报道称，今年十月，张展同母亲视频通话时，身体已虚弱到无法抬起头的地步。张展是去年圣诞节期间被判刑的。对于政治敏感案件，中国通常会选择在圣诞新年期间审理，以回避西方舆论对案件的关注。张展曾在其视频报道中提及中华人民共和国宪法第二条的内容，即"中华人民共和国的一切权力属于人民 。"

在张展之前，就已有李泽华、陈秋实以及方斌等公民记者在武汉被捕。陈秋实当时曾前往火葬场实地报道，以证实新冠疫情造成的死亡人数远高于官方数据。同李泽华一样，陈秋实目前也已被释放，但其生活状况目前外界不得而知。大约一个月前，陈秋实曾在推特发文称，'我经历了很多事情，有些可以说，有些不能说。'至于方斌身在何处，目前则没有任何信息。"

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