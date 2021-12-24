德语媒体：中国的新毛泽东

（德国之声中文网）"中国国家主席习近平在2021年惊人地扩展他的权力。'历史性决议'为他的第三次任期铺平了道路。'习近平新时代中国特色社会主义思想'甚至成为学校科目。中国宣布新时代的到来，实际上是开启了新毛泽东独裁政权。"德国n-tv电视台新闻网周二在文章"年度人物习近平：新毛泽东--一跃成为全球最有权势者"中如此写道。

"2021年，习近平在权力政治中取得突破，其规模被西方低估。这位国家主席首先修改了宪法，原本只允许连任一次。改革设计师邓小平曾写下毛泽东27年恐怖统治的经验教训，不该再有党的领导人拥有终身的绝对权力。自此之后，所有中国领导人都遵守10年任期的期限。习近平如今重新打开了一人终身统治的大门。"

文章接着介绍，作为迈向社会主义专制执政的第二步，习近平集聚了权力职能，担任中共中央总书记、军委主席、国家主席，更主持了为他新设立的几个指挥中心。"就如同毛泽东那样，他让自己被军队称为'舵手'，被党称为'领袖'。" 其第三步则是11月通过的"历史性决议"，以巩固长期执政的地位。

"习近平实现了从一党专政社会主义到个人独裁的突破。该政权的批评者担忧，中国的控制和镇压将变得更加严重，极权主义制度将会扩大。对香港言论自由及民主的粗暴压制，以及近期对台湾的咄咄逼人都被认为是新政权的先兆。"

文章还提到，习近平正大力推进大规模军备，在西方核武库缩减的同时，中国的核弹头数量正大量增加。而且中国目前还拥有全球最大的海军。

"在美国和欧洲因新冠疫情衰退之际，习近平在2021年的强权政治中崛起。华盛顿的政治领导层看起来受到重创。欧洲的政治实力因为英国脱欧以及与俄罗斯的冲突而摇摆不定。对于全球公众而言，习近平一跃成为全球最有权势的人物。"

文章最后写道："这符合一项预测-根据英国经济研究人员的说法，中国在2028年将取代美国成为全球最大经济体，比先前的预期早了五年。届时中国的新毛泽东可能还在任上。"

西安市因新一波疫情爆发封城

德国《商报》关注了西安封城对于全球供应链及当地德国企业的影响。拥有1300万人口的西安自上周四开始因新冠疫情而封城。

文章写道，目前尚不清楚封城会持续多久，而西安是许多半导体、航空航天和其他高科技产业的研究和生产中心所在地。电动汽车制造商比亚迪、IT供应商华为和半导体生产商三星和美光都在当地有大型厂房。"人们对全球芯片供应瓶颈可能恶化的担忧正在加剧。"

德国商会驻华北及东北首席代表晏思（Jens Hildebrandt)表示，经历过去年的疫情后，西安的多数公司都有更好的准备，也储存了更多初级产品。"尽管如此，他估计封城将对电子、汽车、生物制药和半导体行业的供应链造成影响。"

文章指出，西安是半导体行业的重要据点，如果封锁时间过长，已经非常紧张的全球供应链可能受到进一步影响。该市同时也是重要交通枢纽，有繁忙的货物列车通往德国，而在封城前已经因为消毒措施而出现集装箱拥挤的情况。

然而，对中国当局而言还有更值得担忧的问题。"晏思指出，对中国当局来说，比经济混乱更令人担忧的是在2月将ju'xing的冬季奥运会前，如何避免大规模的新冠疫情。大流行病使奥运会组织方面临'巨大压力和挑战'。"

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