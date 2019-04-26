德语媒体：“中国的批评者”

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表题为"中国的批评者"（China-Kritiker）的文章，介绍德国经济部长阿尔特迈尔对待中国投资等方面的经济政策。

文章指出，阿尔特迈尔上任一年多来，阻止了中国国有企业参股德国电网运营商50赫兹（50Hertz），也阻止了中国投资者收购德国中型企业、机械制造商莱菲尔德（Leihfeld），"阿尔特迈尔大幅收紧对外经济方面的规定，如今外国投资者收购德国企业的10%，就可对其进行审核。此前这一门槛是25%。"

即便阿尔特迈尔永远不会这样说，但他2月初提交的'2030工业战略'看上去就像是一份对中国的防卫战略。其内容之一是，他提出构思，成立一个国家参与的基金，德国可以借此更多地阻止中国投资者收购德国大型企业。阿尔特迈尔明白，德国经济界特别是在人工智能方面无法再追赶上中国。因此，对他来说，保护好本国工业的关键技术就更为重要。"

文章接着写道："但是，阿尔特迈尔以塑造德国及欧洲的'冠军企业'为主要焦点，并未给他带来朋友。特别是中小企业觉得没有得到他的充分重视。曾竞选基民盟党魁失利的默茨（Friedrich Merz）的支持者正全力把他们的偶像推入经济部。面对这样的进攻，阿尔特迈尔表现淡定。60岁的他知道自己的政治生涯余日无多。这位来自萨尔州的前欧盟官员或许会出任欧委会委员，作为职业生涯的尾声。"

文章指出："在丝绸之路论坛上，阿尔特迈尔将再次扮演坚定维护欧盟统一的角色。在与各国代表的会谈中，他希望欧洲大陆在北京尽量以团结的形象亮相，尽管事实上并非如此。……阿尔特迈尔希望至少能让中国人在欧洲的建设项目遵照当地通行的社会福利标准。阿尔特迈尔在行前表示，要使与中国的关系更真诚一些。但对他来说，这不是一件简单的事情。"

参与中国绿色产业

《南德意志报》发表题为《帮助中国实现绿色梦想》的文章，介绍德国复兴信贷银行（KfW）管理的一个欧盟基金。该基金负责筛选合适的项目，让其参与中国的环保产业。

文章介绍说，欧盟国际合作与发展委员日前在北京签署了"中国绿色城市发展基金（CGCDF）"。欧盟财政拨出的金额是550万欧元。其主要目的是筛选那些有助于改善中国大城市环境的项目。德国复兴信贷银行（KfW）为后续的项目融资提供总计13亿欧元的贷款额度。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点