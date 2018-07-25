德语媒体：中国的恐惧

（德国之声中文网）中国官方的英文"中国环球电视网"上周五推出了一个宣传视频，一粒卡通大豆说："我是大豆，我虽然小，但却非常重要。"视频显然是要告诉美国农民：中国是美国大豆的最大买家，如果中国在贸易战中失败了，你们也就失败了。德国《时代》周报题为《中国的恐惧》的文章接着写道：

"这段视频是北京新公关战略的一个组成部分：改变迄今为止强硬好斗的形象，而转为分化对方。直到今年六月，中国国家主席的态度还很强硬，据《华尔街日报》报道，习近平在会晤西方公司总裁时曾说，'我们的文化里讲究以牙还牙'。在第一个关税回合中，美国对340亿中国产品征收惩罚性关税，中国也立即对同等规模的美国产品施加关税。不过，在此之后，中国官媒突然变得低调了许多。

上周五，特朗普声称将对全部五千亿中国产品征收关税，中国媒体竟然连续几天不予报道。前不久曝光的一份宣传指令中明确规定，不准在标题里使用"贸易战"，不要突出报道这个主题，更不能对特朗普进行人身攻击。"

《世界报》采访的专家均认为，中国政府已经意识到，此前的强硬态度不但没有达到目的，而且还令政府陷入了进退两难的境地。该报写道："

"长期以来，习近平一直认为特朗普种种好战言论只是虚张声势。佛罗里达峰会后，特朗普对他和习的'伟大友谊'赞不绝口，他的女儿伊万卡获得了在华经营许可，特朗普女婿家族也开始同北京洽谈投资生意。一旦贸易战引发经济危机，习近平的政治地位就可能受到威胁：这位不久前还被夸赞为外交天才的中国国家主席，就有可能成为满盘皆输的外行。以牙还牙的战略显然无法奏效：中国出口美国的产品要比中国进口美国的产品多三倍。

惩罚性关税造成的直接损失非常有限。按照各国际银行的估算，即便特朗普在八月底如期对另外两千亿美元的产品增收关税，对本年度中国经济的冲击也只有0.3%。毕竟中国对出口的依赖程度已经降低了很多。相比之下，贸易战带来的心理冲击则更为危险，可能会让本已处境堪忧的中国经济雪上加霜。"

中国民航局周四称，截至7月25日限定日期，涉及对台湾"表述不当"的全部44家外国航空公司都已经进行了整改。《南德意志报》以《飞往台湾的最后航班》为题报道了这一发展。文章写道"

"中华人民共和国就此又赢得了一场战役，而作为亚洲最具活力的民主政体，台湾变得更加隐形了。

乍看起来，这只是一个名称问题。以前各大航空公司网站目的地一栏都会有'台湾'选项，现在该选项变成了中国台湾。汉莎航空公司几个月前就进行了上述修改，从而成为最早满足中方要求的外国航空公司之一。对北京的宣传机器来说，这项修改意义极其重大：事关中国的统一大业。在共产党中国看来，台湾并不是一个独立政体，更不是一个独立国家，而是即将实现统一的大中国的一部分。"

《南德意志报》写道，今年四月当中国官方要求外国航空公司更改台湾称谓时，白宫曾予以强硬回应。称中方的要求是"奥维尔式的胡言乱语"。然而，最终的结果还是中国占了上风。毕竟航空公司要做生意，而中国有望在两年之内赶超美国，成为世界第一大经济体。该报接着写道：

"国际航空公司之前，就已有其它公司遭遇名称之争：时装品牌飒拉和连锁酒店万豪的网站和APP都曾受到中方关闭一周的处罚，理由是他们将台湾和香港单列为国家。名称之争只是北京强硬路线的一个组成部分，北京试图在国际上孤立台湾，消灭台湾的国际存在感。中国前不久成功同布基纳法索和多米尼加共和国建交，使得台湾的邦交国只剩下18个。而其中最重要的国家梵蒂冈可能也会在近期内抛弃台湾：梵蒂冈非常希望同北京达成协议，以便建立起同中国境内天主教徒的联络渠道。"

[摘编自其他媒体，不代表德国之声观点]