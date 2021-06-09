德语媒体：中国的崛起之路不会畅通无阻

美苏两大阵营冷战时期，民主制度令西方国家在技术创新和经济发展方面展现出了无比的优越性，并最终赢得了冷战。但中国的崛起却对西方形成了全新的挑战，因为西方在经济方面的优势越来越显得微不足道。
（德国之声中文网）德国前副总理加布里尔在《商报》发表长篇评论称，有人预测中国即将取代美国成为世界头号经济强国。届时世界会因此重新两极化吗？华盛顿和北京能够和平共处吗？加布里尔在其题为《中国的崛起之路不会畅通无阻》的评论中试图为这些问题提供答案。他写道：
“对于这类问题，人们往往会做出‘线性’回答：中国只会走既定的发展道路，继续扩大经济成就，并扩大地缘政治影响力。事实的确如此吗？我们刚刚经历的历史恰恰告诉我们，历史的发展绝不是线性的。谁能在1979年预想到十年后柏林墙会倒塌？1981年的时候，又有谁能预见苏联会在1991年解体。
有鉴于此，谁都不应断言，中国的崛起之路会一帆风顺。正是由于经济的发展异常迅猛，使得中国的社会不公程度也远远超过欧洲，尽管北京仍然能够以其专制统治手段控制住国内的社会、民族以及宗教矛盾。但是，仅仅是长年实行一胎化政策所导致的人口挑战，就远远超过了西方所面临的各项问题。北京新近推出的三胎政策也无法改变这一现实。
西方工业国家也面临着一系列挑战，比如右翼民粹主义。然而，预测今后十年的发展，中国所面临的不确定因素显然要远远多过西方民主国家。对于中国发展道路上可能出现的倒退和挫折，人们往往估计不足。中国前所未有的发展活力，能否再持续十年，是个未知数。”
加布里尔详细描述了美国政治学家伊恩·布蓝默（Ian Bremmer）对中国未来十年发展的三种预测场景。并写道：
“不同的场景所导致的地缘经济和地缘政治后果将会截然不同。布蓝默认为，当今中国的领导人没有能力去应对政治、社会和经济层面的各项挑战。但布蓝默同时也警告西方应对中国人表达应有的敬意，因为他们将一个发展中国家建设成了技术强国。这一点无可厚非。”
美国参议院周二通过《美国创新与竞争法》，期望通过加大对科技领域的投资来赢得与中国的竞争。《法兰克福汇报》就此发表评论写道：
“此举也证明，中美之间的制度之争虽然涉及各个领域，但其重点则是技术。谁在技术领域落后，谁就将对对方产生依赖，就容易受到攻击，未来的福祉也将受到威胁。目前所出现的芯片短缺就为中美两国间的技术争夺提供了理由。
事实已经很明朗：美国必须促成本国经济的现代化，必须为科研领域投入大笔资金。美国总统拜登宣称，美国将以全新的实力展开同中国的竞争，显然不是空话。投资计划能够赢得跨党派的多数支持，就足以说明，在应对中国崛起的问题上，美国已经拥有了广泛而牢靠的共识基础。美国决定要提升自身的竞争力，而不是继续去追随西方注定没落的中国脚本。在地缘经济的争夺中，美国开始加油了。”
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