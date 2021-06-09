德语媒体：中国的崛起之路不会畅通无阻

（德国之声中文网）德国前副总理加布里尔在《商报》发表长篇评论称，有人预测中国即将取代美国成为世界头号经济强国。届时世界会因此重新两极化吗？华盛顿和北京能够和平共处吗？加布里尔在其题为《中国的崛起之路不会畅通无阻》的评论中试图为这些问题提供答案。他写道：

“对于这类问题，人们往往会做出‘线性’回答：中国只会走既定的发展道路，继续扩大经济成就，并扩大地缘政治影响力。事实的确如此吗？我们刚刚经历的历史恰恰告诉我们，历史的发展绝不是线性的。谁能在1979年预想到十年后柏林墙会倒塌？1981年的时候，又有谁能预见苏联会在1991年解体。

有鉴于此，谁都不应断言，中国的崛起之路会一帆风顺。正是由于经济的发展异常迅猛，使得中国的社会不公程度也远远超过欧洲，尽管北京仍然能够以其专制统治手段控制住国内的社会、民族以及宗教矛盾。但是，仅仅是长年实行一胎化政策所导致的人口挑战，就远远超过了西方所面临的各项问题。北京新近推出的三胎政策也无法改变这一现实。

西方工业国家也面临着一系列挑战，比如右翼民粹主义。然而，预测今后十年的发展，中国所面临的不确定因素显然要远远多过西方民主国家。对于中国发展道路上可能出现的倒退和挫折，人们往往估计不足。中国前所未有的发展活力，能否再持续十年，是个未知数。”

加布里尔详细描述了美国政治学家伊恩·布蓝默（Ian Bremmer）对中国未来十年发展的三种预测场景。并写道：

“不同的场景所导致的地缘经济和地缘政治后果将会截然不同。布蓝默认为，当今中国的领导人没有能力去应对政治、社会和经济层面的各项挑战。但布蓝默同时也警告西方应对中国人表达应有的敬意，因为他们将一个发展中国家建设成了技术强国。这一点无可厚非。”

美国参议院周二通过《美国创新与竞争法》，期望通过加大对科技领域的投资来赢得与中国的竞争。《法兰克福汇报》就此发表评论写道：

“此举也证明，中美之间的制度之争虽然涉及各个领域，但其重点则是技术。谁在技术领域落后，谁就将对对方产生依赖，就容易受到攻击，未来的福祉也将受到威胁。目前所出现的芯片短缺就为中美两国间的技术争夺提供了理由。

事实已经很明朗：美国必须促成本国经济的现代化，必须为科研领域投入大笔资金。美国总统拜登宣称，美国将以全新的实力展开同中国的竞争，显然不是空话。投资计划能够赢得跨党派的多数支持，就足以说明，在应对中国崛起的问题上，美国已经拥有了广泛而牢靠的共识基础。美国决定要提升自身的竞争力，而不是继续去追随西方注定没落的中国脚本。在地缘经济的争夺中，美国开始加油了。”



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