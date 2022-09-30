德语媒体：中国的对俄政策有没有底线？

（德国之声中文网）俄罗斯周五举行入俄条约签约仪式，正式并吞乌克兰东部和南部的四个俄罗斯占领区。西方国家正在酝酿新一轮的对俄制裁。《时代周报》在线版（zeit.de）周五发表分析文章指出，虽然针对莫斯科的制裁已经达到了前所未有的强度，但是在欧洲以外的地区似乎并没有太多人对此感兴趣，“南半球国家更加担忧的其实是战争给自己带来的影响：通货膨胀、乌克兰粮食供应受阻，在他们看来，乌克兰战争更像是那些昔日殖民宗主国的问题”。

作者Steffen Richter接着指出，不过俄罗斯也有支持者——“其中最重要的恰恰就是富有的中国”。文章分析认为，中国一方面基本上遵守了西方的对俄制裁——这是因为不想和美欧在经济领域闹僵；另一方面中国的官方宣传又不断地强调，美国才是导致乌克兰爆发战争的元凶，俄罗斯是被逼无奈才走上战争道路的。“然而中共不断地强调中国要在国际上扮演一个富有责任感、主张各国和平共处的大国。这样的信条在面对战争罪犯普京的时候，如何自圆其说？中国的外交政策究竟是否存在底线？”

利益伙伴，不是“灵魂伴侣”

文章接着分析道，北京对于莫斯科的支持态度完全是出于利益考量，“习近平和普京二人本身并没有太多的共同点”。只不过他们都是威权统治者，并且都对以美国为首的西方联盟深恶痛绝。“至少在东亚，中国自视为真正的霸主，北京对南中国海区域国家的军事施压行动就证明了这一点。而（对中国来说）第二个利益所在是能源领域：在退出欧洲市场之后，俄罗斯将向中国出售更多的天然气，而且可以预见的是，中国的国企经理人应该会在谈判中尽量压低价格。”

逃避普京的战争

“然而和普京走得太近，中国就不怕对自己的国际形象带来负面影响吗？也许这也只不过是欧洲人对国际关系的视角。中国领导人从来对于和所谓流氓国家——比如伊朗和朝鲜——进行合作有过任何的顾虑。”文章援引特里尔大学的中国问题专家韩博天（Sebastian Heilmann）指出，在中国的外交政策中，国家利益永远优先于道义问题。

这位汉学家同时指出，虽然北京在俄乌战争问题上的立场让包括波兰、捷克和波罗的海三国在内的不少东欧国家产生了巨大的反感，但是这也是由于“欧洲太过于自视为世界中心”了。他认为，在中共战略家的眼中，“欧洲反正都是注定没落的西方自由主义世界秩序的一部分，这也是中国积极和发展中国家以及新兴工业国家互动的原因之一”。

文章最后总结道：“归根到底，中国和俄罗斯之间的关系，也不过就是互相打个掩护，为的是避免在与美国及其盟友发生军事冲突的情况下腹背受敌。而对于中国来说，在台湾问题上也存在着类似的冲突风险。”——韩博天认为，也许这才是习近平和普京之间达成的真正交易。

“中国不会认可吞并行动”

德意志广播电台（deutschlandfunk）周五就国际社会对于俄罗斯吞并乌克兰地区的态度，采访了前慕尼黑安全会议主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）。这位德国资深外交官在谈到中国的态度时表示，中国不会认可俄罗斯对这四个乌克兰地区的吞并。“可能会有一两个俄罗斯的附庸国，可能还有朝鲜或者叙利亚会接受在相关地区的公投结果。但是如果像中国这样的大国盟友也表示参与这场游戏，我会感到非常震惊。”

伊辛格表示，他预计中国不会认可俄罗斯在四个乌克兰地区进行的所谓公投，也不会把这四个地区视作俄罗斯的合法领土。但与此同时，他也不认为普京会被这种国际上“几乎是一致反对”的态度所动摇。他分析认为，对于莫斯科来说，所谓四个地区“加入俄罗斯联邦”的庆祝仪式，主要是为了以这种“虚假的胜利”来扭转俄罗斯最近几个月以来在乌克兰战场上的挫败感，重新提振国内情绪。



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