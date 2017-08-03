德语媒体:中国的大动作，星巴克的软实力

（德国之声中文网）《世界报》认为，中国正在进军非洲，希望利用目前有利的时机，成为全球霸主之一。美国在特朗普的领导下，开始"只扫门前雪"的政策，欧盟各国领袖也经常表里不一，很难用一个声音说话。

"非洲小国吉布提只有100万人口，在那里，中国准备长期待下去。中国企业在当地地位显赫，大型港口多拉雷缺不了它，这个港口为全球繁忙的贸易通道提供了便利。 而这个港口是由一个中国财团承建。从这里开车路程不到20分钟，便来到2017年1月成立的占地48平方公里的非洲最大的自贸区。"自贸区项目为期10年，第1期工程于今年7月初开始运营。

《世界报》认为，"北京这样做是为确保它的影响力，斯德哥尔摩和平研究所（Sipri）估计，在非洲设立基地是中国海军政策的起点。北京2015年的国防白皮书首次提及建立全球作战的海军，它担负着维护中国海外利益的重任，其中包括保护贸易以及供给通道以及保障在非洲生活的中国公民的安全。"

"今天在非洲生活着超过100万中国公民。过去10年里，商人以及打工者纷纷抵达非洲。2011年利比亚战争爆发后，北京从利比亚撤离了36000名中国侨民，4年后，也因为战争，中国从也门撤出了602人。"

中国在非洲的活动不仅限于危机关头撤出侨民，中国还向非洲出售武器。根据斯德哥尔摩和平研究所的调查，中国将扩大在该领域的活动。这篇题为"中国武装非洲"的文章写道，从2013年至2017年，中国武器销售量虽然只占全球的5.7%，居全球第5位，"但同2008年至2012年这一时间段相比，中国向非洲出口的武器量却增加了55%。俄罗斯同期的武器销售虽大幅下降，但以39%的份额仍是非洲武器最大的卖家。美国销往非洲的武器只占11%。"

星巴克将在中国提供外卖

《法兰克福汇报》周二写道，再过不久，对星巴克而言，中国的地位将高于美国本土。此话怎讲？

该文引述彭博社消息，城今后中国消费者足不出门，便可以享受到星巴克喷香的咖啡以及可口的小点心。"星巴克将在中国提供外卖服务。该公司将同阿里巴巴旗下的在线外卖平台'饿了么'进行合作，该合作原定于周四正式对外公布。"星巴克在中国早已同腾讯在手机支付方面进行了合作。

深圳的星巴克

"星巴克在全球第二大经济体中国的营业额前段时间里有所回落。不过，公司仍坚持认为，未来10年里，它在中国整个的销售量将超过本土美国市场。星巴克中国主管Belinda Wong告诉媒体，而外卖从整体而言已成为一种时尚。"

"人们的消费习惯在改变。星巴克同时也在迅速扩建零售网点，2022年前，它将在中国230个城县经营6000家咖啡店。目前，星巴克在全球77个国家经营者28000个零售店。"

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