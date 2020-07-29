德语媒体：中国的外交新路线

（德国之声中文网）不丹本来是一个与世无争的佛教国家，但近来该国同中国的一项领土纠纷，却引发了民众的不安和愤怒。中国对不丹一块面积大过新加坡的自然保护区提出了主权诉求。《南德意志报》以《对抗路线》为题报道了中国外交路线的最新变化。文章写道：

"同不丹的边界纠纷只是中国新近一系列领土纠纷的一个例子。全球范围内，最近同中国有争执的国家变得越来越多。而最为严重的争执，毫无疑问发生在中美两国之间。美国国务卿彭佩奥上周四（7月23日）宣布了美国新的对华政策，并呼吁建立全球联盟对抗中国。此前，美国司法部长也指责中国发起'经济闪电战'。

"一些美国政治家的表述听起来更像是迎合选战的需要，尤其是在国内矛盾不断激化的情况下。今年年初，特朗普还曾经常炫耀他同中共总书记习近平的个人友谊。针对中国的强硬措辞看不出有什么战略轨迹可循，更像是即兴表述。然而，无论特朗普今年11月能否再度当选，或是被民主党人拜登取而代之，自由世界未来都将面对一个强势的中国：对内实施毛泽东时代的高压政策，对外不惜一切代价推行本国利益。

种种迹象显示，中国已经放弃了"韬光养晦"的外交路线，频频出动的"战狼"似乎就说明了这一新的变化。文章就此写道：

"强势的言行虽然会使中国的形象受损。但北京希望达到威慑别国的效果。澳大利亚提出对疫情开展独立调查的要求后，已经遭到了中国的报复。中国宣布对澳大利亚实施制裁，甚至还可能是澳大利亚政府网络遭受袭击的幕后推手。

"英国宣布在5G网建设中禁用华为，并谴责中国在香港的做法后，中国已发出采取'强硬反制措施'的威胁。华为财务官孟晚舟在温哥华被拘捕后，中国也逮捕了两名加拿大人，一年半以来，他们曾遭长达数月的单独监禁，不能见律师，也不准见家属。最近中方暗示以两名加拿大人交换孟晚舟的可能性。中方说，如果孟晚舟获释，这两名加拿大人也将从中获益。加拿大总理特鲁多称这是'绑票行为'。

"而中国以政治和经济手段施压的做法显然是有成效的，德国政府在香港问题上的暧昧态度，就足以说明这一点。也许世界将会适应北京的新外交路线。"

制裁香港

至少在香港问题上，德国和欧盟的迟疑态度似乎已经有所变化。欧盟本周二在布鲁塞尔出台了一揽子制裁措施。《明镜》报道说：

"中国政府在香港的所做所为引发广泛争执后，欧盟各国以采取统一行动作出回应。

"周二公布的一揽子制裁措施中，包括禁止向香港出口可用于镇压示威或监控通讯的设备。除此之外，将暂停同香港举行新的谈判。德国外交部长马斯表示，'我们希望，中国能履行其国际义务。'"

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