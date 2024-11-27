德语媒体：中国的外交攻势

过去一周来，中国在国际舞台上有一系列引人注目的表现：习近平在亚太经合峰会和G20峰会上承诺帮助南方国家发展经济，联合国气候会议上，中国俨然成了发展洁净能源的最积极倡导者，稍后，北京又宣布对一系列西方国家实施单方面免签优惠。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表报道称，中国近来的一系列外交攻势，都同特朗普即将再度入主白宫有密切关系。北京希望拉近同相关国家的关系，同时让他们进一步疏远美国。这篇题为《自我标榜的稳定之锚》的文章写道：

“北京向韩国和日本公民提供为期三十天的免签待遇，而日韩两国都是美国的最亲密盟友。与此同时，德国等一系列中欧国家也获得同样的免签待遇。而且，北京此举是单方面的，并未要求上述国家也对中国放宽签证政策。

党报《环球时报》评论道：‘签证政策是反映两国政治关系的晴雨表’。评论赞扬中国党和国家领导人习近平同日本首相石破茂在秘鲁亚太经合峰会期间会晤时的‘融洽氛围’。此外，习近平还主持了秘鲁一个港口的开港仪式，这是南美洲规模最大的港口，中国则拥有该港口为期数十年的经营权。

稍后，习近平又出席了巴西的G20峰会，并在会议期间，称赞中国是全球南方抗击贫困的榜样，‘既然中国能取得成功，那么其他发展中国家也能成功。’

G20峰会期间，中德领导人举行会晤。 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance



事实上，中华人民共和国非常依赖美国的巨大市场，而相比之下，进口产品在美国经济中的占比却非常有限。本周二，特朗普在社媒发文宣布，他将对中国进口产品增收10%的关税。中国官媒立即称特朗普的行为‘不负责任’。与此同时，中国也希望在南美洲为本国产品找到替代市场，或者在南美洲进行进一步加工，以便能以较低关税进入美国市场。”

报道指出，虽然中国在南美、欧洲和非洲不断发起魅力外交，但鉴于中国对俄罗斯侵乌战争所提供的结构性支持，以及中国在印太地区对邻国的耀武扬威，中国是否能如愿成为世界秩序的“稳定之锚”，还是难免受到质疑。

“美国国际战略研究中心中国问题专家肯尼迪（ Scott Kennedy）表示，过去几个月来，中国一直在发起魅力攻势，而特朗普对其他国家征收关税的计划，对北京来说，简直是恰逢其时。中国总理李强本周一在北京一次企业家会议上表示：‘为了保障全球工业及供应链的稳定和畅通，中国将采取一系列具体措施。’副总理韩正也表示，中国将为打造开放式的世界经济秩序付出努力。至于中国为何对外国企业进入本国市场设置重重障碍，为何不顾国际协定，为供应链上各个环节的本土企业提供大量补贴，李强和韩正均只字未提。他们总是会利用一切机会，强调中国是一个有利于稳定的选项，但却无法掩饰自身的不足。”

大众出售新疆工厂

周三，大众汽车公司宣布：“出于经济因素的考量，作为合资企业战略重组的一部分，大众设在乌鲁木齐 的分厂已被出售。” 鉴于新疆日益恶化的人权记录，长期以来，大众设在新疆的分厂一直受到广泛的诟病。《时代报》写道：

“大众新疆分厂引发的争议越来越多，而这家分厂的重要性却非常有限，因此，以布兰德施泰特（Ralf Brandstätter）为首的大众公司中国分部高层原本早就有了出售这家分厂的计划。但据称，相关的谈判拖了一年之久。毕竟大众是同其中国合资伙伴上汽集团共同经营乌鲁木齐分厂，一旦大众单方面退出，那么该企业在中国这一最重要市场的处境将变得极为不利。

现在，大众汽车和上汽集团的整体重组为此提供了机会。一方面，双方的合资协定被延长至2040年，双边还为适应快速变化的中国市场进行了一系列调整，合作双方将生产更多的电动车。另一方面，一些工厂将缩减规模或关闭，其中也包括设在乌鲁木齐的小工厂。”

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