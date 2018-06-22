德语媒体：中国的危机信号增多

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"在中国，危机信号增多"（In China mehren sich die Krisenzeichen）的文章写道："中国货币人民币的贬值以及股市持续熊市，与中国政府在和美国的贸易战中努力描绘的经济实力强大的形象，形成日益强烈的对比。沪市连续数周下跌后，上周五有所缓和，本周一则再度下跌2.5%。"

"人民币元兑美元则下跌0.5%，至八个月以来的最低点。……一些分析师如今预计，中国的货币将继续下跌10%，在年底前或将跌至10年来最低点。"

"中国面临经济危机的迹象增加。尽管第一季度中国经济同比增长6.8%，远高于预期。企业咨询界称，仍有大量德国科技企业涌向中国市场，因为那里正面临一场巨大的工业自动化转型。这使中国成为世界最大的机器人市场，仍是赚钱的生意。"

"但中国领导层却显得不那么有把握。由党控制的央行每周向市场注入数十亿计的资金，以安抚股市成百上千万小股民的情绪，同时刺激企业加大投资。5月，投资热情下降。"

"早在数周前，央行就开始放松货币政策。一周前，央行行长易纲……降低了银行准备金率，向市场释放出约合1000亿美元的新鲜资金。周一，北京再度采取相同规模举措，再次为1000亿美元信贷扫清道路。"

"元的贬值可被视为危机即将到来的另一个信号，--除非，北京在与美国的贸易战中将货币作为武器，故意使之贬值。……与这一理论相反的依据则是，就在三年前，中国曾因人民币贬值几个百分点而有了糟糕的经验：那之后，元在一年半的时间内大幅下跌，以致于北京不得不动用1万亿美元的外汇储备，买入元以支撑汇率。"

"多数经济学家因此相信，元的贬值要归结到投资者担心，中国此前不间断的增长如今可能会很快过去。事实上，5月的外贸和国内消费增长幅度也低于预期。"

软银的一个机器人项目

巨人之战

《商报》题为"巨人之战"（Kampf der Giganten）的文章引言写道："越来越多的资本流入全球科技行业。中国如今设立150亿美元的基金，与日本竞争。"

文章写道："软银（Softbank）创始人孙正义（Masayoshi Son）所宣扬的愿景无法小觑：这位日本人希望用很快将达1000亿美元的'愿景基金'（Vision Fund）让科技行业重新洗牌，让软银成为人工智能、互联机器与机器人时代的世界领先企业。但很快，孙可能就将面临强有力的竞争者：中国国有的招商局集团（CMG）现在也要成立一个资金数十亿计的科技基金。"

"'中国新时代科技基金'尽管'只'拥有150亿美元，但与愿景基金一样，将对中国和全球的科技企业进行投资，由此与孙的大项目抗衡。"

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