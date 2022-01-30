德语媒体：中国的冬残奥运动员去哪儿了？

（德国之声中文网）《南德意志报》体育版刊登题为"从61面奖牌到零"的报道，揭示中国的残疾人冬季体育运动在冬残奥之后可能面临的困境：没有了公众的关注聚焦和官方集中提供资源，中国的残疾人冬运难以得到可持续的发展。文章写道：

"中国队出人意料地在本国举办的（冬季）残奥会上一举夺得18个项目的冠军--此前冬残奥历史上中国总共只赢得过一枚金牌。同样毫无预兆的是，这支队伍又踪影全无了。

上周末，残疾人冬季运动迎来了本赛季的两个亮点--在瑞典欧斯特松德举行的越野滑雪世锦赛和在西班牙埃斯波举行的高山滑雪世锦赛。德国队总共赢得了13枚金牌。但在北京冬残奥后10个月，他们当时最有力的竞争对手却集体缺席。中国根本没有选手参赛，而这并不十分让人意外。'对于残疾人奥林匹克运动来说，这种做法可以说就像是当众绊你一脚'，德国残疾人体育联合会（DBS）竞技体育项目副主席卡尔·科瓦德（Karl Quade）对体育新闻社（SID）说，'他们一个人都不来参赛，确实有点奇怪。看来世锦赛不是他们的优先事项。'"

冬奥落幕，任务完成？

文章在回顾了中国队在2022年冬残奥上的表现以及对兴奋剂和运动员残障分类的质疑引发的争议后接着写道：

"一个愈发突出的问题是，中国政府想要做的，是为国内8500万残疾人可持续性地推动冬季体育运动，还是主要为了完成一个义务--为冬奥会剧本提供匹配的成功画面，这个任务在冬残奥落幕后就完成了。在2008年北京夏季残奥会之后，确实为中国的残疾人运动员带来了一些长期的效应。然而，冬季运动呢？

冬奥会下的冰雪小镇

达里欧·卡佩里（Dario Capelli）仅出于自身利益也会提出这个问题。这位52岁的意大利人2018年到2022年是中国高山滑雪队的教练，是多名专为备战冬残奥聘请的外籍专家之一。他的合同随着冬残奥的结束而到期。他在电话里讲述了与中国运动员的艰苦训练，日复一日，11个月里从未有间隙。他现在还同这些运动员不时有联系，他们在交流中小心翼翼地表达出失望之情。"他们有时会尝试去滑雪"，在他们所在的省份，但没有专业教练，"有点困难"。

卡佩里说，在冬残奥进行期间，他就预感到可能会出现这种情况，这种感觉始终伴随左右：目标只是冬残奥上取得好成绩，为此有充裕的预算资金。至于奥运之外的后续发展，从来没有人跟他谈起过。他说，这不是在批评对方，他很怀念在中国工作的时光。

尽管听起来有点不现实，但他还是相信，中国会再次参加残疾人冬奥赛事。尽管显然是做出了暂停所有活动一年的决定，包括训练和参加比赛，但卡佩里解释说，一个原因是体育协会换了新的负责官员，当时曾与他共事的人，都已不在位了。

'他们会尝试下个赛季组成一支规模较小的队伍重回赛场'，卡佩里说，他'有99%的把握'。如果真是这样，他就会以竞争对手身份出现在中国队面前。世锦赛期间，他在日本队任教。"

全球化让位给政治

瑞士《新苏黎世报》发表题为"全球化已成历史，政治重新夺回了对经济的霸权"的评论，指出主导经济决策方面，全球化市场驱动已让位于国内和地缘政治博弈。

"乌克兰战争和中美两个新老超级大国之间的冲突，让针对所谓无国界经济的批评成了无的放矢。现实又一次向人们展示，将经济工具化、危害到和平基础的，正是各国的政府。"

评论在举例俄罗斯寡头经济和西方对俄制裁后也提到中国政府对经济的干预：

"中国曾经最富有的人马云从公众视野中隐身，不得不一步步交出对其（阿里）集团的控制权。谁要是在共产党和国家领导人习近平之外显得影响力过大，会被修理成为芸芸众生中的一员。过去几年里，中国私营企业的活动空间整体变得更狭小了。"

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