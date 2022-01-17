 德语媒体：中国的“冒险之路” | 媒体看中国 | DW | 19.01.2022

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德语媒体：中国的“冒险之路”

在中国“清零”防疫政策下，如果奥密克戎变种流行导致大面积封城，会给世界经济造成怎样的影响？春节临近，中国经济在虎年能否像习近平在达沃斯论坛上所说的那样“如虎添翼、虎虎生威”？

China Xi'an | Desinfizierung am Bahnhof

西安火车站的消毒人员

（德国之声中文网）新冠病毒奥密克戎变种在世界各地迅速传播，中国也已经有多地发现了该变异毒株的感染病例。在这一传播性极强的新变种流行的背景下，中国的“清零”防疫政策还能坚持多久？如果继续遵循一旦发现确诊病例，就动辄全民检测和封城的“一刀切”精神，会给经济带来怎样的影响呢？

《柏林报》（Berliner Zeitung）的经济编辑Fabian Hartmann19日发表题为《中国的冒险之路》（Chinas riskanter Weg）的分析文章指出，虽然不久前公布的官方数据显示，中国国内生产总值在2021年实现了8.1%的增长，但是如果仔细分析就会发现，其实在第四季度就已经出现了明显的冷却迹象。

文章指出，虽然长期以来，人们都感觉中国已经成功控制了疫情。然而直到奥密克戎变种出现，局面发生了转变。由于这种变异毒株的传播力远远超过之前的毒株，而中国民众接种的采取传统灭活技术的新冠疫苗对这一变种的防护力不足，“病毒将要袭击的，是大部分未受保护的民众。这是一种具有爆炸力的混合局面：不管在卫生领域，还是在经济领域。”

China Peking | Olympische Winterspiele

DW.COM

虽然经济成长预期被下调，中国国家主席习近平仍对发展前景充满信心。奥密克戎对中国将产生怎样的影响，是目前人们最关心的问题。

贸易关税战还未结束，新冠疫情依然绵延不断：在这样的背景下，中国的高科技头部公司前景如何？在与美国同行的比较中，又处于怎样的地位？经济学者沈凌对此进行了一番审视。

中国国家统计局17日公布2021全年GDP数据，相比去年增长8.1%，赢过外界预期的8%。中国外需势头强，贸易顺差创新高，但与此同时，中国内需的疲弱也减缓了经济复苏的速度。

据传中国当局想在3月份的两会上宣布2022年至少5%的增长预测，但现在疫情遍地开花，加上严格的清零政策，有机会达到这个水平吗?

尤其在即将举办2022年冬奥会的北京，已经出现了奥密克戎确诊病例。文章提出质疑，虽然有严格的防疫方案在执行之中，“但是这足够吗？”之前西安等地就曾经因为出现疫情而封城，如果这一局面在多地复制出现，中国社会生活陷入大面积的封锁和停滞，全世界的货物供应链都会受到影响。“德国受到的冲击可能尤其严重。中国是德国经济界进口商品的最大来源国。”

《法兰克福汇报》（FAZ）驻上海记者Hendrik Ankenbrand也在展望中国经济在虎年的发展前景时，指出了北京所面临的诸多困境。

“不管中国的GDP在今年是否能够达到预测的5.6%增长，都不能给中国是否能够崛起成为一个富国这个问题给出答案。”作者指出，症结在于经济结构。美国私营企业在整个经济总量中占有的比例要比中国高得多。私人企业需要为自己的盈利而绞尽脑汁，但中国的政府项目规划者却无需考虑道桥建设的成本收益关系。“这就导致中国的经济产值虽然在增加，但是实际创造价值却未必如此。”

虽然习近平在本周的达沃斯论坛上致辞时提到，中国经济应该转向更“高质量”的增长，但是他深知目前所处的两难境地。不管是去年遭受打击的互联网科技领域，还是以恒大为代表的债台高筑的房地产业，都蕴藏着风险。

作者最后指出，连中国政府最后的利剑--货币政策，都看起来相当“无力”。本周一，中国央行再次下调了利率，从而为经济循环中注入新鲜资本。“还有不到两周时间，农历虎年就要开始了。习近平在达沃斯演讲时提到了，虎年代表着力量与勇气。在新春佳节之际，中国民众可能会希望，占星术不是他们唯一的寄托。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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