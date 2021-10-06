 德语媒体：中国的债务新政牵动全球经济 | 媒体看中国 | DW | 06.10.2021

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德语媒体：中国的债务新政牵动全球经济

中国经济的快速发展，在很大程度上建立在债台高筑的基础之上。现在中国政府要大幅调整债务政策，而此举也会对全球经济产生影响。

China Evergrande

（德国之声中文网）中国党和国家领导人习近平前不久宣布，中国需要"真正的经济增长"，而不会继续容忍"通过举债打造的虚假繁荣"。《商报》发表长篇分析文章称，习近平向巨额债务宣战，实在是迫不得已。这篇题为《中国调整债务政策及其影响》的文章写道：

"中国公共领域、企业以及个人家庭债务的总和，相当于该国国民生产总值的287%。这一负债率大抵相当于美国和欧元区的负债水平，然而中国的经济水平却并不能同欧美相提并论。中国的人均收入大约为一万美元，仅相当于欧元区的三分之一以及美国的六分之一。

过去几年来，中国经济一直是全球经济发展的重要引擎，但该国的债务问题显然已经达到了极限。北京现在要致力于解决债台高筑的问题，而这一努力无疑会产生全球性的影响。受能源短缺、疫情以及对高科技行业的整治措施，中国的经济发展本来就已面临沉重的压力。

事实上，中国领导层很早之前就已经开始关注债务问题。金融危机导致扩张性经济政策之后，北京从2016年开始调整债务政策，比如允许企业以股权抵偿债务。2017年，习近平成立了一个高级别委员会，协助企业减少债务负担。此后，中国企业的负债率增幅明显变小。然而好景不长，新冠疫情的爆发，迫使中国也不得不实施基于举债的市场提振计划。"

China Schanghai Evergrande Proteste

中国的债务危机会产生全球影响。图为恒大投资者在深圳集体维权。

种种迹象显示，现在中国政府已经痛下决心，要解决债务问题。为此目的，即使经济增长放缓，也在所不惜。《商报》文章写道：

"北京要求企业强化举债原则，提高生产效率，例如禁止国有企业继续以举新债还旧债的方式维持生存。企业及其负责人必须为超额债务的问题承担后果。有鉴于此，尽管恒大危机有可能会引发连锁反应，但北京仍认为这是一个杀鸡儆猴的重要象征。

房产危机也使地方政府的债务问题浮出水面。很多地方政府借助金融手段为当地的基建项目筹措额外资金，而这些款项往往并不会体现在官方的债务报表中。

根据高盛的估算，地方政府的隐性债务高达53万亿元，相当于中国一年国民生产总值的一半。

北京也计划减少地方性债务，然而，如果截断了地方政府的这一融资手段，相应企业的信贷评级也会急剧下滑，那么随之而来的问题将是，地方政府用什么来偿还到期的债务呢？"

过去几天来，中国派遣大量军机侵入台湾的防空识别区，台湾方面则再度强调捍卫领土的决心。《法兰克福汇报》发表评论称：

"现在已经无法排除中国方面以武力'统一台湾'的可能性。中国方面无视后果的做法，令人担忧。

将香港民主制度已经扼杀殆尽的北京，现在又开始不断对台湾这一运作良好、发展迅猛的民主政体进行挑衅。这种耀武扬威的挑衅行为可能会引发反击行动，本是情理之中的事情。美国已多次重申其对台湾的坚定支持，并提升了双边的政治关系。除此之外，美国在该地区的军事存在也不容忽视。台湾问题有可能会引发中美之间的军事冲突，而这无疑会是一场灾难。值得庆幸的是，双边的'竞争'迄今为止尚没有演变成公开的热战。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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