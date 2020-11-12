德语媒体：中国的“作业”千万不能抄

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以“尽管鲜有新增病例，但是中国依然不是新冠防疫榜样”为题，刊发由该报驻京记者撰写的评论指出，防控新冠疫情的“中国模式”绝对不值得西方去效仿。

“游客们走南闯北，商家们开门迎客，生活已经全面回复正轨。中国当局每天通报的新增病例不过两位数，与此同时，德国重症病房里的新冠患者越来越多。”

“然而，谁要是以为我们也可以在疫情防控方面向北京的专制政权抄作业，那就大错特错了。”

“虽然中国政府正在大肆宣扬走低的疫情数字，但是，除了大规模的核酸检测，他们实现目标的手段却一点也不值得为德国所效仿。北京当局以防疫的名义侵犯了本国民众的基本人权。任何人只要有一丁点的感染嫌疑，立刻就会被隔离几个星期。在某些案例中，当事人甚至在发生危险时也不能离家：他们的家门被反锁了，抵抗是毫无意义的。具有感染嫌疑的幼儿，甚至会被带离他们的父母，在医院里接受好几天的隔离观察。”

“那些赞扬中国政府疫情防控的人，都忘记了疫情早期武汉的悲惨场面。许多惨状恰恰是封城措施造成的。当时，医护人员不堪重负，以至于病逝者的尸体不得不直接堆放在病人身边的走廊上。还有人在绝望地呼救，因为他们罹患新冠肺炎的家人正在慢慢死去。”

“后来，疫情数字开始慢慢走低，每当某地疫情出现反弹时，中国政府就会突出‘外来输入病例’。仇视非华人长相的情绪就被煽动起来，某些餐馆甚至一度拒绝黑人入内。”

“我们唯一应该赞扬的，是中国的民众。他们很有耐心地坚持佩戴口罩，他们还相互鼓励。值得我们效仿的，是中国民众的坚韧，而非专制政府的行为。”

瑞士《新苏黎世报》继续关注香港泛民派集体退出立法会之争议。评论以“如果让政府来决定谁可以当反对派，议会就会演变成一场闹剧”为题，不无揶揄地指出，今后的香港立法会依然“欢迎”一切言论，“只要”发言者能和北京保持一致。

“尽管在2016年以及2017年，也曾有民选的立法会议员被剥夺资格，但是当时的香港特区政府是诉诸香港的法庭之后，才获得了有利判决。这次的决定，则完全是行政机关与立法机关做出的。在此之前，北京的全国人大常委会出台决议，规定凡是支持香港独立、不承认中国对香港主权、要求外国势力介入香港、威胁国家安全的人没有资格担任立法会议员。正是基于这一决议，香港特区政府追溯既往，将4名议员驱逐出立法会。”

“单纯从法律上而言，这似乎是合理的。毕竟，香港《基本法》的最终释法权掌握在全国人大常委会手中，而非香港本地的法庭。在中国可没有什么分权制衡体系。尽管香港《基本法》常常被称作‘小宪法’，但是这毕竟依然是一部中国法律，而非获得民众授权的真正宪法。”

“如果香港特区政府可以决定谁能当议会里的反对派，香港立法会就会演变成一场闹剧。香港本地媒体的一则评论还建议，现在不妨关闭立法会，可以省下一大笔税款。不过，这样的‘议会’恰恰符合北京的口味。全国人大就是由一群经过精挑细选的‘人民代表’组成，他们会点头通过中共最高层的愿望。对于专制中国的掌权者而言，即便是在自己国内，维持一张民主的外皮、假装具备合法性也是十分重要的。在香港，他们更是需要维持这一表象，假装这座城市依然具有部分自治。”

“就像在今年6月强推港区《国安法》时那样，北京现在针对不受他们喜欢的议员的举动，再一次证明了‘一国两制’不过是空洞的说辞。”

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