德语媒体：中国的人口陷阱

（德国之声中文网）去年年底，英国智库不列颠经济和商业研究中心发表报告称，中国将可以在2028年提前五年完成赶超美国成为世界第一大经济体。《世界报》以《中国的人口陷阱》为题，报道了人口问题对中国现代化发展道路的影响。文章写道：

“政治家和政治高参们总是热衷于各种各样的预测和展望。因此，有关中国经济发展前景的预测之多，恐怕和中国14亿的人口数量不相上下。但这类预测却都有一个通病：它们都是对迄今发展情况的延申，而经常对另外一些因素视而不见。本周就有一个这样的因素被公诸于众：中国公安部在北京宣布，去年中国新出生人口为1104万。而2019年的新出生人口则为1179万。也就是说去年中国人口出生率下降了15%。专家指出，这是一个危险信号，认为它已对中国的经济发展构成了威胁。

去年中国进行了人口普查，但统计部门将原定今年一月公布官方出生数据的计划推迟到了四月。但地方统计部门公布的数据也可以证实，公安部描述的人口下降趋势并非空穴来风。”

文章写道，人口下降有很多原因，一方面是此前实行了数十年之久的计划生育政策，另一方面是现在高昂的房价和教育费用遏制了年轻夫妇的生育热情。文章接着写道：

人口增长对一个国家的经济发展至关重要。一般而言，在婴幼儿死亡率极低的现代社会，必须保障每个妇女平均生育2.1个孩子，才能在不依赖外来移民的情况下保持人口稳定。2019年，中国的妇女生育率只有1.6, 德国为1.54。但有些专家认为，中国极低的生育率仍缺乏可信度。威斯康星大学麦迪逊分校人口问题专家易富贤的计算显示，中国在2010年至2018年之间，人口平均生育率仅为1.18。而极低的生育率并不是短期现象，而更像是新趋势的开端。北京大学光华管理学院经济学教授梁建章前不久撰文指出，‘中国跌入了低出生率陷阱，尽管今年的出生率已经是过去十年的最低水平，但却可能是今后十年的最高水平。’人口减少会对经济产生严重影响。低出生率意味着劳动人口的减少，并进而增大对养老金体制的压力，因为其资金来自于劳动人口。根据中国官方统计数据，2019年中国六十岁以上人口为两亿五千四百万，占总人口的18%。

沙尔马（Ruchir Sharma ）在其《成功国家的十大规则》一书中分析了成功国家与不大成功国家之间的主要区别。印度人沙尔马是纽约摩根斯坦利投资银行的首席战略师。而他写的第一条规则就同人口增长有关：‘成功国家会遏制人口下降’。对于中国来说，这位战略师的结论非常令人沮丧：劳动力人口的下降，将使中国未来很难保持每年6%的经济增长。有鉴于此，关于中国经济崛起的一些预测很有可能需要改写。”

人口下降只是中国崛起之路上的一个不利因素，而另一个因素则是美国。毕竟美国并不会将头号强国的地位拱手相让。

《法兰克福汇报》一篇关于中美关系未来发展的展望文章称，今后几年内，中美两国间在经济贸易以及地缘政治方面的竞争将会愈演愈烈，甚至也不能排除军事冲突的可能性。文章写道：

“目前，爆发有限军事冲突的最大风险是南中国海，中国期望能够将美国长期赶出这一地区。前不久，双方军舰曾在此有过危险的近距离接触。而台湾爆发‘正式’战争的风险则是最大的。战略及国际关系中心的台湾问题专家葛來儀（Bonnie Glaser ）认为，北京发出的军事威胁并不应被解读为战争的前兆，因为这只是心理战，目的是威吓台湾不要宣布独立。尽管如此，葛來儀仍认为，五到十年内，该地区将会进入极其危险的阶段。

一方面，这同北京不断扩充军力有关。只要中国强大到令美国不敢轻易出兵干预，那么攻打台湾的代价就将会大幅降低。另一个因素则同习近平的个人野心有关。他曾暗示，希望以完成中国统一大业的身份被载入党史。习近平的任期虽然是无限的，但生命却是有限的。一旦台湾出现公开谋求独立的政府，习近平就将必须做出军事回应。在同拜登通电话时，习近平明确表示，台湾是中国的‘核心利益’，美国必须对此予以尊重和审慎。”

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