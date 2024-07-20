德语媒体：中国的产业优势并不靠补贴

欧盟对中国产电动汽车加征反补贴关税，到底是否明智？奥地利《标准报》的一篇客席评论认为，为气候保护之人类大计，各国应该竞相补贴绿色产业，而不是反补贴。《法兰克福汇报》认为，中国产业优势来自于极其激烈的竞争，这值得欧洲人学习。

中国车企的优势，到底源自于补贴，还是内卷式竞争导致的优胜劣汰？图为零跑的增程型混动汽车 图像来源: Caroline Chen/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）维也纳出版的《标准报》以“难道欧洲汽车产业比气候变化更重要？ ”为题，刊发德国知名经济学家Daniel Gros撰写的客席评论。文章认为，欧盟对中国产电动汽车加征特别关税是不理智的短视行为，各界应该像当年欧美就波音、空客补贴争端达成协议那样，力促欧中双方尽快化解这场纠纷，切勿损害气候保护大计。

“尽管在政治上面临困难，欧盟仍然表明准备采取行动应对气候变化。然而在某些领域，欧盟却在自缚手脚。比如欧盟计划从2035年起禁售燃油新车，这将是充满勇气的举措，能够快速提升电动汽车的市场份额从而减少温室气体排放。但是该举措也引发巨大争议，尤其是因为电动汽车目前成本仍比传统燃油汽车高出很多。”

“不过，这一局面是可以改变的：中国产电动汽车的价格当前只有欧洲产品的一半。但欧盟非但没有欢迎来自中国的低价电动汽车，反而在近期宣布对这些产品加征17%~38%的高关税。”

文章接着指出，布鲁塞尔的这一举动说明其更关心的是本土汽车产业，而非全球气候变化。美国、巴西、土耳其等其他经济体也有类似的举措。作者认为，气候变化是全人类生死存亡的威胁，各国本应当欢迎相关科技产品的研发竞争，也都应该用包括补贴在内的各种手段来扶持本国的环保产业；要是大家都拒绝进口收受了补贴的别国环保科技产品，各国政府对绿色产业的研发补贴和销售补贴力度就会减弱。

“如果欧洲消费者因为关税而为中国产电动汽车支付更高的价格，那么这笔钱就会留在欧洲，实际上流入欧盟的国库。如果欧洲消费者为欧洲本土生产的电动汽车支付更高的价格，情况也是相似的，只不过受益人换成了获得更高利润的欧洲厂商。但是，如果欧洲消费者（因为关税）转而去购买欧中之外第三国生产的电动汽车，这笔钱就会流向外国。鉴于反补贴关税本身就具有歧视性，因此必然伴随有高昂的经济代价。”

中国电池巨头宁德时代已经在德国设厂生产 图像来源: Michael Reichel/dpa/picture alliance

《法兰克福汇报》以“毫无目标的欧洲电池产业 ”为题，刊发该报驻华记者撰写的评论。作者呼吁欧洲效仿中国，为这一攸关未来的产业构建稳定可靠的长期战略。

“要想涉足一个市场、推出物美价廉的产品，需要多种因素的协同，其中包括基础研究和生产工艺方面的专业技能、不过高的劳动力成本和能源成本、稳定可靠的规划。面对已经站住脚的竞争对手，新来者若想有机会，就必须要有合适的策略。全球最大的电池厂商是来自中国的宁德时代以及比亚迪，他们在过去近三十年里积累了知识和技术。中国的高校也早已追赶上了欧洲，中国的劳动力成本和电力成本也远远低于欧洲。中国政府对电动汽车产业的补贴也持续了近二十年。”

电动车旧电池怎么办？回收利用！ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“目前，欧洲产业界和政界对这些问题都拿不出什么答案。他们转而寻求依靠补贴来解决问题。其实这是对中国挑战者的一个误解。补贴确实存在于起始阶段，迄今为止也确实发挥了作用，但是补贴并不是中国产品物美价廉的主要原因。另外，各方也总是在类似的争辩中纠缠，比如：十多年后禁售燃油车的决定是否正确？可能不正确。每隔几个月就吵一轮架，这对工业界有帮助吗？毫无帮助。同样毫无帮助的还有欧盟突然取消对电动汽车的补贴。欧洲人太朝三暮四了！”

“中国花费了几十年时间才崛起为汽车强国，他们依靠的是长期的产业政策以及非常激烈的竞争：各地方政府争夺企业落地，各家企业则为市场份额争破头。其实，欧洲人的解决方案也正在于此。”

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