德语媒体：中国的“中立”人设？

（德国之声中文网）“习近平和美国总统拜登电话会谈结束后仅仅几分钟，中国国家媒体就发表了声明，核心信息是：中国以中立者的身份呼吁进行和平谈判。” 德国《商报》（Handelsblatt）昨日（3月20）发表的一篇评论开头这样写道。作者Sabine Gusbeth认为，如此迅速发表声明，必定已是事前安排写好：“中国希望以这种方式主导全球话语权。世界各地的媒体第一时间得知这个信息并迅速报道中国的观点。白宫的公告几个小时后才公布出来。”

评论尖锐地指出“这种宣传在西方越来越招致反感。因为，比起说话，实际行动更为重要”。作者写道：“多年来，共产党一直试图对民主，人权等普世价值进行重新定义。俄罗斯入侵乌克兰后，从中国的表现上可以看到北京在这方面会走的有多远。中共领导人像念经一般一遍遍强调，中国的外交原则之重是倡导互相尊重主权和领土完整、互不侵犯。但北京却拒绝称俄罗斯对乌克兰入侵，更别提发出谴责了。相反，中国提到了俄罗斯的安全利益，并将西方的制裁描述为非法。更重要的是，在拜登和习近平通话前不久，中国官媒《环球时报》的一篇匿名文章指责美国 ，认为是华盛顿造成了乌克兰危机。”

标题为“乌克兰战争：西方应以行动衡量中国”（Ukraine-Krieg: Der Westen sollte China an seinen Taten messen）的文章最后指出：“种种迹象均表明，中国绝非是中立的。习近平和拜登通电话要求共同致力于实现乌克兰和平，那么也要看看，中国自己是否也会将此付诸于行动”。

观看视频 01:53 中国是乌克兰危机的最佳调解人吗？

《法兰克福汇报》则注意到了鲜少有东南亚国家对俄罗斯发出谴责的现象。该报本周一（3月21日）发表的一篇文章指出：“俄罗斯对乌克兰发动战争后，西方国家难以在东南亚地区建立起一个抗衡中国的力量，北京在该区域的影响力日益增长。”

大多数国家东南亚在俄罗斯入侵乌克兰数天后还在奉行中立政策，除了新加坡之外，没有一个国家对莫斯科实施制裁。东盟国家仅仅呼吁停火，但未将俄罗斯称为入侵者。《法兰克福汇报》驻新加坡记者Till Fähnders指出：“乌克兰战争上，东南亚国家发现自己正处于一个他们一直想避免的位置上。在大国对抗中，不得不选边站的压力正在增加。东盟和其大多数成员国目前还坚持不干涉原则，不过这种在危机中保持中立的尝试可能存在风险……北京几乎将整个南中国海视为中国领土，并在那里的岛屿岛礁建立军事基地。这些地区国家担心，如果中国与俄罗斯靠拢，会在它们的大门前形成一个独裁集团。”

作者认为，东南亚国家在乌克兰危机中的克制态度清楚地表明，这些国家的外交政策并非是价值观主导，而是考虑获利多少：“尤其是在中国扩充军备的背景下，俄罗斯已成为许多国家主要的武器供应国。莫斯科出售的武器价格比大多数竞争对手都低。根据斯德哥尔摩国际和平研究所发布的数据，最近10年来在东南亚地区出售的武器当中，几乎30%都来自俄罗斯。自苏联时代起就与莫斯科保持密切关系的越南，甚至80%以上的武器都来自俄罗斯。”

题目为“有风险的中立主义”（Riskante Neutralität）的文章还指出，同样令人担忧的是东南亚国家社交媒体上对 “强人”普京的积极评论，有些人正在散布一种说法，即西方是乌克兰战争的同谋：“这也反映了东南亚人对威权政府的偏爱。十个东盟成员国中，没有一个被自由之家组织列为'完全自由 '的国家。印度尼西亚、马来西亚、新加坡和菲律宾被列为是 '部分自由 '国家，文莱、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南是'不自由 '国家。在大多数情况下，印太地区国家并不关心维护民主和国际法，他们在乎的是，如何减少来自中国的影响，以及如何利用大国之间的竞争。”

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