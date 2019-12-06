德语媒体：中国的下一个猎物是德国？

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"是时候收紧缰绳了"为题，刊登了由德国马歇尔基金会政治学者施佩克(Ulrich Speck)撰写的客席专栏评论。文章认为，围绕华为的争议表明，北京拓张影响力的目标早已不限于欧洲小国，德国就是中国的下一个猎物。

"德国还能对中国说不吗？难道，德国由于大量在华投资，已经在国家安全这样的关键议题上丧失了决策自主权？"作者一开篇就这样问道。他注意到，在执政党内部，许多重量级人物都反对默克尔总理允许华为参与5G建设的方针；而支持华为的人士，则在强调华为产品性能优异，并且认为该公司并不受中国政府控制，和其他公司没什么两样。

"但是，最近中国驻德大使吴恳的言论，让上述论调受到了质疑。他在接受德国《商报》采访时说，要是德国排除华为，就要面临'一定的后果'，中国政府不会袖手旁观，比如可以认为'德国汽车也不安全'。"

"这是十分明确的威胁。目前，德国大众40%的汽车都是在中国市场销售，奔驰、宝马的中国销售占比也分别达28%、25%。北京显然认为，中德经济的紧密联系可以是迫使德国屈从的杠杆。也就是说：如果德国想要掌控自己的数字通信网络，保护主权以及安全利益不受某个并非总是友好的大国可能的侵犯、刺探，那么，中国政府就有可能削弱紧密的中德经济联系，进一步封闭中国市场。"

"这应该对我们敲响警钟。显然，北京不再仅仅把欧洲小国视作其新帝国主义权力政治的目标，德国如今也被纳入其影响力的范畴。中国正在展示其肌肉，旨在寻求掌控德国关键基础设施的潜力。"

作者接着指出，数字基础设施日渐重要，今后必然是国家主权与独立的重要组成部分，而尊重国家主权与独立则是国际交往的基石。"中国自己就绝对不会允许外国企业获得掌控本国敏感行业的潜力。而现在面对德国时，中国却没有展现出尊重，反而进行公开威胁。这表明，德国经济界在中国市场的深入经营，已经成为了德国的政治麻烦。要是德国允许自己的关键基础设施落入北京的影响力范围，那么德国就彻底落入越发咄咄逼人、越发专制的中国的势力圈。德国是时候收紧缰绳了！"

北约秘书长斯托尔滕贝格

立场左倾的德国《青年世界报》以"新的头号敌人"为题，刊文点评了本周早些时候北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)接受德新社采访时谈到的有关中国的内容。

"中国的经济总量即将超过美国。在许多科技领域，中国也不再是追赶者，而已经成为了领跑者。全球经济实力格局的变化，将带来难以预见的政治后果。各方都在以自己的方式为这一变局做准备。西方帝国主义者，尤其是北约，展现出了想要通过攻击性、扩军、意识形态仇恨来应对自身地位相对下滑的意愿。就在12月初的北约峰会上，与会领导人在联合声明中首次提到了'中国不断增长的影响力以及中国的国际政策'。北约面对中国的措辞要比面对俄罗斯时更加谨慎，但是都昭示着一场历史性的变革。"

文章注意到，北约秘书长在12月23日接受德新社采访时强调，北约峰会声明中提到中国并非是要将中国当作对手，而是认识到"中国崛起将会产生后果"。斯托尔滕贝格还指出，中国的军费预算目前仅次于美国。对此，文章作者觉得非常可笑，因为美国军费高达7380亿美元，北约军费总额更是接近10000亿，而中国军费则为2500亿美元。"这说明了西方国家是如何设想下一个十年的：大炮代替黄油。这种战略曾经迫使苏联崩溃，而现在西方面临的新挑战则要大得多。2020年，北约要用一场靠近俄罗斯边境的军事演习为下一个十年拉开大幕。虽然北约还没有计划对中国采取同样的手段，但是火药桶已经开始装填。"

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