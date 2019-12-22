德语媒体："中国的下一个受害者"

（德国之声中文网）德国《世界报》刊登北约前秘书长拉斯穆森的一篇客座评论，题为"中国的下一个受害者"（Chinas nächstes Opfer）。文章写道：

"当西方政府谈及外国势力影响大选时，通常都指向俄罗斯。的确，莫斯科等于是重新发明了干预选举的规则，使之与数字时代相适应。但其它专制与独裁政体如今也大方地使用这个工具箱。首当其冲是中国追随其北方邻邦的脚踪，而2020年1月11日的台湾总统选举则是北京干预的一个完美试验场。北京对香港抗议的反应证实了台湾许多人的评估，即一个自由民主政体的理念同北京的权力要求是无法统一的。'一国两制'的模型，也就是香港获得的维护其基本权利的承诺，正在崩塌。而台湾的民主政体与中国的列宁主义一党制国家也完全无法融合。"

文章写道："北京试图影响台湾选举结果，并非新事。在1996年的首次直接选举中，这位大邻居采取了军事威慑，向台湾周围海域发射飞弹。这是对如果李登辉当选的明确警告。但这一行动失败，李登辉的支持度上升。如果在今天采取公开的进攻性行为，将会有与1996年类似的结果。因此，北京采取了一种'渗透策略'，尝试从内部掏空对台湾民主的信任。这一策略来自外国干预选举的教科书，所采取的是混合了信息战与对亲中力量的非法资金援助。"

文章写道："对信息战而言，台湾是一片肥沃的土壤。开放且饱和的媒体市场一直在寻找新消息，许多记者经常把未经证实的网络报道发表在传统的主流媒体上。社交媒体的使用也是如此。脸书以及一种叫Line的聊天软件、还有一个名为PTT的网络平台最常被用来散播假新闻。尽管脸书在中国被屏蔽，其信息战人员仍乐于使用它来影响台湾的政治辩论。"

文章写道，继此前美国2016年、法国2017年以及一系列其它民主国家之后，台湾也将受到这一挑战。"台湾是民主与专制之战的下一个前线，所有热爱自由的人们都应当加入这场战斗，以确保像中、俄这样的国家不会进一步受到鼓励。如果台湾的民主得不到捍卫，那么，我们自家也将瓦解。"

《南德意志报》发表文章，关注大众汽车在新疆的工厂与维吾尔人权问题。文章写道：

"大众是一家特别的企业：一项联邦法律规定了谁对这家德国最大车企拥有决定权。自1960年以来便规定，下萨克森州拥有否决权和20.2%的表决权。州长威尔（Stephan Weil，社民党）和经济部长阿尔特胡思曼（Bernd Althusmann，基民盟）二人都坐在监事会中。那么，这个联邦州如何看待中国西部地区新疆对人权的侵犯呢？"

文章写道，面对绿党提出的一项对下萨克森州政府的质询，后者的回答言辞稀少。而监事会实际上对于大众在世界各地哪里生产，有着明确的共同决定权。但下萨克森州政府回复称，这属于董事会的负责范围。德国受威胁民族协会负责人德里乌斯（Ulrich Delius）因此批评说，在最严重的侵犯人权问题上，无视舆论批评不予行动是不负责任的。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点