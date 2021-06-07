德语媒体：中国疫苗惹的祸？

（德国之声中文网）德国目前完成两剂疫苗接种的人口占总人口的34%，而塞舌尔等国的接种率最高已达68%，但塞舌尔每百万人口中的七日感染人数则为1438人，蒙古735人，相比之下，接种率低得多的德国，每十万人口的七日感染病例已经远远低于十人。《世界报》以《是中国疫苗惹的祸吗？》为题报道了上述四国的疫情发展。文章写道：

“上述四国的一个共同点，为这个问题提供了可能的答案：这些国家的接种工作主要采用了中国疫苗，因为获取中国疫苗比获取辉瑞、莫得纳、阿斯利康以及强生疫苗要容易得多。而这些国家再度爆发严重疫情，也使得人们对中国疫苗的有效性产生了更多的疑虑。

对中国的‘疫苗外交’来说，这无疑也是一次沉重打击。中国本希望通过疫苗改善在发展中国家的形象，所以向发展中国家总共出口了数以亿计的中国产科兴和国药疫苗。中国一共出售了七亿六千万剂疫苗，迄今实际供货量为大约三亿剂，其中80%被销往南美洲和亚太国家。

上周五的一次新闻发布会上，世界卫生组织首席科学家 Soumya Swaminathan表示，现在对中国疫苗的有效性做出评价还为时过早，因为还缺少国际和国家层面的可靠试验数据。他表示：‘我们还需要针对不同疫苗的、完备的临床数据，需要这些疫苗应对不同病毒变种的数据。’”

世界卫生组织已经将中国研发的科兴和国药疫苗列入“紧急使用清单”，但并没有提供这两款疫苗对老年人群的有效性评估，因为缺乏这方面的临床数据。这两款疫苗都没有得到全球认可度最高的欧盟和美国药监机构的认证，也没有尖端医疗杂志发表其第三阶段临床数据。《世界报》的报道写道：

“今年四月，中国疾控中心负责人高福的一番讲话引起了关注，他在一次会议发言中承认，中国疫苗‘保护率不高’。稍后他更正了这个说法，并表示他的本意是强调应该注重不同疫苗的混合施打，只有这样才能提高防疫效果。

不过，高福的表述还是可以说明，即便是在中国，人们也已意识到了本土疫苗的问题。显然也正是因为如此，中国防疫部门已经修正了群体免疫的标准。按照最初的说法，当接种率达到70%时即可达到群体免疫效果，现在这一指标已经被提升至80至85%。”

尽管中国疫苗的有效性还有很大的争议，但是在新加坡，接种中国疫苗的人居然排起了长龙，尽管中国疫苗并不在该国官方接种计划所罗列的疫苗清单当中。《法兰克福汇报》发自当地的报道称：

“中国城一家私人诊所前排队的人们对记者表示，之所以选择施打中国疫苗，既有务实的考虑，也同爱国情绪和对西方疫苗的怀疑态度有关。在一家船运公司工作已十年的36岁李女士说：‘我来自中国，当然更相信中国疫苗。’而75岁的新加坡人Lawrence Lim则属于更认同‘老牌’疫苗技术的那类人：‘我不接受一种我完全不懂的疫苗技术。’他担心，那些现代化的疫苗可能要等很多年之后，副作用才会暴露出来。

这位已经退休的老者怀疑，新加坡当局不把已获世卫批准的科兴疫苗纳入官方的疫苗接种计划是出于‘政治原因’。诊所前排队的人当中，无论是新加坡人，还是中国人，认为政府出于地缘政治考虑优先采用西方疫苗的不在少数。新加坡是美国在东南亚最亲密的盟友，不过在中美地缘竞争中，新加坡并不想‘选边站’。因此，新加坡政府很早就订购了中国疫苗。

这也符合新加坡的防疫策略, 即提前订购，以免届时无法获得疫苗，但这当中自然也有外交姿态的含义。有鉴于此，从今年二月直到世卫组织批准中国疫苗之后，新加坡一直有数十万剂科兴疫苗被搁置一旁，自然会引起争议。不过官方给出的理由倒是同地缘政治无关。新加坡政府多次强调，他们仍在等待来自疫苗厂家的更多数据。只有数据充分的情况下，才可以确定这款疫苗的安全性。然而，中国方面直到今天仍未提供相关的数据。”



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