德语媒体：中国疫苗带来的麻烦

（德国之声中文网）美国副国务卿舍曼与中国外长王毅和副外长谢锋的天津的会晤显然效果不彰。《南德意志报》的报道写道：

“从中国方面周一的举动中，看不出有关系提前缓和的迹象。美中关系此前达到了一个新的低谷。两国对一系列问题争执不下，从贸易争端、人权问题到北京在南中国海的领土声索。此外让美国恼火的还有，北京拒绝世卫组织再派代表团入境进行新冠溯源调查。”

该报驻华记者发表评论文章，提出一个问题：中国真的想缓解与美国的紧张关系吗？评论写道：“美中之间的争执找不到解决方案，这并不让人意外。在一周前，北京外交部就给此次天津会晤定下了调子。北京喊话：中国不会让美国发号施令，并称华盛顿不仅打压中国，还将中国妖魔化。问题是，中国政府是否真的希望让局势有所缓和。

毫无疑问，美中两国处于竞争关系中。争夺未来科技领先地位的竞赛如火如荼。同时中国要求拥有更大的影响力。令人担忧的不是经济上的竞争或权力诉求，而是北京具体的做法：在台湾海峡的攻击性动作、对少数族群的压迫、对香港的破坏、对自由、基本权利和国际法的侵犯。

北京批评自由社会国家的所谓冷战思维。与此同时中国在继续孤立自己，对内宣扬体制竞争，煽动对持批评态度国家的敌意。尽管寻求解决方案、维持沟通管道是正确的做法，抑制气候变化的斗争就是一个反应共同利益的例子，但是也不能不惜一切代价。”

中国国药疫苗成了很多国家疫苗接种的主力

中国疫苗靠不住？

《商报》题为“中国疫苗给亚洲门槛国家带来问题”的报道称，中国的新冠疫苗出口到世界各地，但最新数据显示，接种后体内抗体在短短几个月后就明显减少，这危及了许多国家涉及数亿民众的接种计划。

“对于那些对中国疫苗报以了信任的门槛国家，这是一个重大的打击：这意味着所需要的疫苗数量将要比预先设想的多得多，而这些国家现在就苦于疫苗严重不足。

这是一个全球各地国家都面临的问题：科学信息公司Airfinity的数据显示，中国国药的疫苗产量已超过11亿剂，是全球使用最广泛的新冠疫苗。不仅在中国有数亿人接种了这款疫苗，中国还将其出口到40多个国家。在亚洲很多门槛国家以及南美和非洲一些国家，国药疫苗成为当地疫苗接种的主力。”

文章介绍，由于已接种者当中的感染人数激增，一些国家对中国疫苗的信心大减。泰国将为完成国药疫苗接种的医护人员施打辉瑞疫苗作为加强针；印尼也决定为已接种国药疫苗的医护人员补打莫德纳疫苗；马来西亚则表示不再进口国药疫苗；在新加坡，中国疫苗已被区别对待：一些完成接种者享有的便利，不适用于国药疫苗的接种者。文章最后写道：

“在香港从事研究的流行病学家高本恩（Benjamin Cowling）仍认为，接种国药疫苗是有意义的，至少在没有其它疫苗可用的情况下。退休的英国公共卫生教授Mukesh Kapila的则相对持质疑态度：‘像国药这样不够好的疫苗不仅保护效力不高，而且还可能导致出现新的病毒变种。’”

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