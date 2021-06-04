德语媒体：中国疫苗外交并非无私

（德国之声中文网）《商报》刊登长篇背景报道，综述中国向全球各国输出新冠疫苗以及人们对此举背后动机的担忧。作者认为北京有意通过疫苗获取政治资本，而对很多国家来说，要想获得疫苗，眼下似乎没有其他选择。文章写道：

“鉴于国际间疫苗互助倡议Covax遇到巨大的供货困难，来自中国的疫苗对全球许多门槛国家来说成了唯一的选项。自本周起，除了中国国药（Sinopharm）外，另一家中国疫苗生产商科兴（Sinovac）也获得了世卫组织的紧急使用批准。中国政府深知可以利用这一对疫苗的大量需求：北京不仅以此奖励昔日的盟友，还借助疫苗缔结新的伙伴关系。”

作者以菲律宾、印尼、柬埔寨等东南亚国家为例，列举了中国对这些国家的疫苗援助后写道：

“观察家们坚信，北京有意利用疫苗外交达到政治目的。‘显然，在疫苗和南中国海争议之间存在关联’，在雅加达印度尼西亚大学执教的政治学者阿迪特亚（Ardhitya Eduard Yeremia）在提到菲律宾时这样评论。他的家乡也从中国的疫苗出口中极大获益，印尼从中国获得了制造9000万剂疫苗的原料。没有这些原料，人口2.7亿的印尼的疫苗接种将举步维艰。这样的依赖性不禁让人担忧，北京政府可能进一步扩展其影响。‘疫苗领域的合作不应让一个国家在涉及要求中国在南中国海言行合法的时候噤声’，阿迪特亚要求道。”

印尼总统也接种了中国疫苗

文章在介绍了南亚、非洲和巴西在对待中国疫苗问题上的两难态度后写道：

“中国已在利用疫苗出口打造自己负责任的大国形象——不像美国那样只顾为自己的国民囤积疫苗。这种说法不是没有道理的：根据科技信息分析公司Airfinity的数据，迄今中国已出口了超过3.2亿剂疫苗，是欧盟的两倍以上。而美国到6月1日仅向其他国家输送了不到800万剂疫苗。5月底，中国外交部长自诩出于‘完全无私’的动机，向非洲近40个国家提供了疫苗。”

台湾对中国疫苗避之不及

《法兰克福汇报》关注到，亟需新冠疫苗的台湾，尽管遇到种种困难，却不愿接受中国大陆的供应。题为“就是不要中国援助”（Bloß keine Hilfe aus China）的文章写道，日本捐赠的首批120百万剂AZ疫苗上周运抵台湾，总统蔡英文深表谢意。

“对她（蔡英文）来说，这是雪中送炭。蔡过去这些天在政治上已陷入困难境地。持续上升的新冠感染数让这位女总统面对向民众解释的压力，因为在台湾只有2%的居民接种了第一剂疫苗。地方政客和反对党大声要求台湾应该接受来自中国的疫苗供应。但蔡英文不想让中国政府如愿。”

疫苗从日本运抵台湾

台北政府于是分别向日本、美国和德国求助。作者在介绍了日本、美国方面的回应以及中国对此的反应后，试图总结台湾陷入目前困境的原因：

“采购延迟有三个原因：一是这个岛屿靠严格的入境管控和隔离措施控制住了病毒传播，因而很长一段时间里没有紧迫的接种疫苗的压力。但4月中以来第一波较大的新冠疫情席卷台湾，每日新增感染数百例。第二，政府寄希望于本土疫苗厂商，但在7月份前却无法拿出产品。第三，台北同德国企业BioNTech的长期采购谈判徒劳无果。

蔡英文总统上周指责中国在一月份阻止了一份已经谈妥的合约的签订。其背景是中国复星药业自称从BioNTech购得了中国大陆和台湾的独家销售代理权。此间德国政府也开始介入这一争端。‘（德国）经济部长阿尔特迈尔致力于协调台湾和BioNTech之间的沟通’，德国在台协会处长王子陶（Thomas Prinz）在脸书上写道，但柏林政府对合约签署无法施加影响。”

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