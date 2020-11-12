德语媒体：中国疫苗与中国霸权

（德国之声中文网）《时代》周报发表评论中，中国政府在研发新冠疫苗的过程中，不仅投入大量资金，还超越道德伦理底线，让数十万人接种尚未获得最终批准的疫苗。任何批评和质疑的声音，都会遭到当局无情的打压。这篇题为《中国的疫苗外交》的评论写道：

"疫情在全球快速蔓延，各国陷入危急状态之际，中国发起了口罩外交，以强迫各国不再讨论病毒源头，并顺从北京的旨意。现在中国又发起了疫苗外交。中国的目的绝不仅仅是要取得象征性的胜利。今后几个月的发展将为我们清晰的展现出，中国想象中的未来世界会是什么样子。

南美和加勒比诸国已经从北京获得了十亿美元贷款，用于购买中国疫苗。墨西哥已经支付了3500剂疫苗的款项，巴西卫生部长正在四处叩头，以打消人们对中国疫苗的质疑。多个亚洲国家已经明确向北京表达了购买疫苗的意愿。至少有16个国家已经或计划加入中国疫苗的试验计划。这一疫苗战略被中国领导层称之为'卫生领域的丝绸之路'。"

评论认为，中国推行疫苗外交的目的，一方面是要摆脱疫情源头问题上的问责，另一方面也是要打造良好的国际形象，并控制新冠疫情的话语权。评论写道：

"这一点不仅仅表现在世界卫生组织对中国的唯命是从方面，国际社会对中国地缘政治的无可奈何也充分说明了这个问题。北京的所作所为已经充分显示出，一个由中国制定游戏规则的世界，将会是怎样的世界。那时的世界秩序将完全基于中国出于自身利益而制定的规则和法律。这将是一种建立在依赖性和债务基础之上的机制，出于保障霸权的需要，北京随时可以操控这一机制。

如果民主国家不能提供价格合理、又没有政治交换条件的疫苗，以便同中国的疫苗外交相抗衡，那么，很多国家将看不到其他出路，只能产生对北京的高度依赖。中国会利用这场危机以及其他国家的弱势地位，建立起中国自己的新型政治秩序。"

手持黄伞和辞职信的民主派议员毛孟静

西方该如何回应？

《奥古斯堡汇报》发表评论称，北京决定以"危害国家安全"罪名解除四名香港民主派议员资格的决定，再一次说明了中国推行强权政治的决心。评论称，"仍对中国政府心存幻想的人，实在是无可救药了。"评论写道：

"向香港人发出的信号已经非常明确：任何抵抗都已经无济于事。西方又应该做出怎样的回应呢？无论是欧洲，还是德国都不会因此同中国发起贸易战。但面对这种全球性的、无所顾忌的政治路线，西方必须表明态度。在国际舞台上公开提出批评会令北京非常痛苦。此外，西方还应团结一致，向那些感受到中国打压的国家提供支持。5G网等敏感项目，应在没有中国参与的前提下得以实施，即便耗时更久，也在所不惜。毕竟中国是一个依赖出口的国家。"



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