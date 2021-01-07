德语媒体：中国疫苗——不是问题的问题 

（德国之声中文网）德国《世界报》周五（1月8日）关注中国的疫苗进展，发表文章“中国疫苗——不是问题的问题”（Chinas Luxusproblem mit seinem Impfstoff）。文章注意到，中国上周“附条件”批准了国药集团（Sinopharm）旗下的一款新冠疫苗。这是中国首个正式获批上市的新冠疫苗。在获批前一天，国药集团中国生物北京公司公布了该疫苗的三期临床试验的阶段性分析数据，称保护效力近80%。

然而，《世界报》文章作者卡尔克霍夫（Maximilian Kalkhof）写道：“该公司并没有公布第三阶段测试的进一步结果。因此，观察人士怀疑，这种批准并不是出于流行病学的考虑，而是政治上的需要。中国去年已经启动疫苗紧急接种的事实也表明：政治优先，科学其次。因为当时虽然没有批准可以大规模使用的疫苗，但北京在夏天就对（紧急接种）亮了绿灯。去年11月，国药集团宣布已经为近百万中国人接种了疫苗。”

中国科学家在包括图中秘鲁在内的国家试验疫苗

“地缘政治影响力竞赛才刚刚开始”

《世界报》认为：“在疫苗研发方面，中国从夏天开始就一直在应对不是问题的问题。在采取封锁措施和关闭边境之后，中国境内的感染风险已经降至很低的水平。而对于研究人员来说，这是一个劣势，因为他们无法弄清疫苗是否真的能防止感染。 因此，中国科学家开始在秘鲁、阿根廷、巴西、巴林、摩洛哥、沙特阿拉伯、印度尼西亚、土耳其和阿拉伯联合酋长国等十几个国家测试他们的疫苗。 各国政府也承诺向中国制造商购买疫苗或生产在当地销售的疫苗。观察人士为称此为’新冠外交'，与之前的'口罩外交'相呼应。”

《世界报》的文章在结尾处指出：“中国致力于研发自己的疫苗，凸显了该国的雄心壮志。中国欲由此向世界表明，它可以在科学研究方面不输美国和其他工业化国家。通过出口本国疫苗，北京还希望加强与那些从地缘政治角度而言，对中国具有重要性的发展中国家的关系。中国并不是第一个研发出并批准使用疫苗的国家。所以该国已经输掉了这场竞赛。但事实可能是：这里并没有明显的赢家。如果能证明中国的疫苗比西方国家的更便宜、更容易运输，那么将由此引发发展中国家对中国的浓厚兴趣。地缘政治影响力竞赛才刚刚开始。”

“欧中投资协议——欧盟的成功”

《法兰克福汇报》周六发表了一篇客座评论，聚焦欧洲和中国就双边投资协议达成共识一事。作者是位于德国基尔的世界经济研究所主席菲尔贝尔迈耶（Gabriel Felbermayr）。这位国际经济与贸易问题专家认为，经过7年谈判而达成的共识对欧盟而言是一次成功，因为这是由欧盟提出的协议。菲尔贝尔迈耶还提到：“有了旨在开放市场而不是闭关锁国的独立对外经济政策，欧盟就能赋予其新口号 '开放战略自主’新的意义。”

文章作者分析道：“外商直接投资十多年前成为欧盟专属权限。新的投资协议将将取代已有的25个双边协定。这本身就是欧盟在当前地缘战略形势下的一大收获。但令人遗憾的是，整个谈判过程非常不透明。该协议的文本尚未公开。因此，现在作出最终评价还为时过早。然而，不难看出，只有当协议的规定得到执行时，经过协商达成的协议才能取得成功。只有可行性具有说服力时，欧盟议会才会批准该协议。欧盟必须对协议的执行保持警惕。为此，欧盟不久前任命了一名首席贸易执法官。他的任务可不轻。而有关人权标准的落实：欧盟刚刚通过了一项现在可用的制裁机制，而且不妨与美国一起实施。”

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