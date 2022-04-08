德语媒体：中国疫情重创全球经济

（德国之声中文网）《南德意志报》发表长篇分析文章指出，过去几个月来，人们最担心的事情还是发生了，那就是奥密克戎新冠病毒在中国的广泛传播。过去一周当中，已有二十多座中国城市陷入封锁状态，其中包括中国的经济中心上海。这篇题为《射向世界经济的一剂毒针》的文章写道：

"中国的防疫措施越来越严厉，不仅影响到中国的国民经济，也对全球各个地区的经济发展构成了威胁。要么是没有工人去加工欧洲等地订购的货物，要么则是严苛的新冠检测，令众多卡车司机滞留途中，无法及时将货物运抵码头。前不久，中国海运公司总裁表示，欧美各大公司、各个零售连锁店都受到了供货不畅的影响。

对于世界经济的复苏而言，此次新冠疫情在中国死灰复燃，来得非常不是时候，因为现在所面临的一系列问题就已经非常棘手：乌克兰战争已经迫使许多企业叫停了投资活动，西欧部分国家的能源供给也受到了威胁。各国央行纷纷提高主导利率，试图遏制不断飙升的通货膨胀率。很多国家的失业率降至历史最低点，以至于很多企业遭遇了找不到熟练工人的难题。经济学家们一致认为，如果此时再出现其他障碍，那么世界经济不仅将无力复苏，甚至会陷入萧条阶段。"

文章指出，中国严格的疫情防控措施对经济造成的影响，已经让很多在华德资企业有了切身的感受。例如设址沈阳的大众、巴斯夫以及宝马目前就都已陷入停产状态。文章最后写道：

"德国商会上周发布的一项民调显示，在华运行的会员企业中，受中国全国性的防疫措施影响，有半数企业的物流和仓储已经受到干扰。46%的受访企业称，已经遇到了中等或严重的供应链问题，近三分之一的企业称，他们在生产、销售或员工聘用问题上遇到了困难。

欧洲商会驻华代表描述的情形则更为严重。负责沈阳和中国东北地区事务的欧盟商会代表库穆夫特（ Harald Kumpfert）表示，当地大多数企业已经关闭，而少数得以继续运行的企业则面临着原材料短缺的难题。为了维持企业运营，一些公司必须让工人住在工厂里。库穆夫特表示，大多数企业虽然对当前局势表示认同，但对企业前景则深表忧虑。"

中国向塞尔维亚提供反导弹系统的消息被媒体披露之后，贝尔格莱德同北京的密切关系再度引起了广泛关注。《新苏黎世报》就此写道：

"批评者认为，贝尔格莱德同北京的合作将导致塞尔维亚对中国的单方面依赖。有人担心，塞尔维亚也会像其他巴尔干国家一样，为了获取中国的优惠贷款，而去投资一些前景并不看好的项目。最终则因债台高筑，而面临北京的压力。

塞尔维亚此次购买中国防空导弹，可能也会引起邻国的不安。乌克兰发生战争之际，塞尔维亚购买中国军火，也会被欧盟伙伴理解为塞尔维亚不愿站在西方一侧的信号。种种迹象显示，塞尔维亚总统武契奇不会改变其游走于东西方之间摇摆不定的政策。武契奇虽然谴责了俄罗斯对乌克兰的侵略行为，但迄今为止却拒绝加入欧盟对俄罗斯的制裁行动。"

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