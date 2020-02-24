德语媒体：中国疫情可能引爆政治危机

（德国之声中文网）《明镜》周刊的一篇社评指出，在大多数情况下，经济的发展将导致政治的自由化。但是，过去三十年来，中国的经济得以高速发展，但政治自由却始终没有出现。这篇题为《新冠病毒可能激发政治危机》的评论写道：

"习近平总书记及其中共的权力并不仅仅基于对社会的压制，同时也建立在保障社会稳定和富裕程度不断提升的承诺之上。长期以来，对于大多数民众来说，这项承诺得到了兑现。但随着新冠病毒疫情的爆发，一切都变得更加困难了。

市场分析公司Capital Economics提供的前期数据显示，中国的国民经济在一些领域几乎陷入停顿。过去几周来，交通量减少了70%，港口停满了等待装卸的货轮，房地产市场几乎没有任何交易，影院也没有了观众。而汽车销量更是减少了90%以上。隔离措施使许多工业企业和经济大区陷入瘫痪，并将带来深远的影响。

中国的经济本来已经遭受重创。同美国长期的贸易战使中国面向出口的国民经济损失惨重。此外，中国居高不下的债务水平，也增添了更多的不稳定因素。经合组织提供的数据显示，中国的负债率之高远远超过其他新兴国家。"

评论写道：疫情和经济危机的双重打击可能会对中共政权的合法性带来挑战，而这又会造成更剧烈的经济动荡。评论接着写道：

"迄今为止，出现这种连锁反应的可能性似乎微乎其微。但中国的宣传机器似乎已有所准备，并在其英文版《中国日报》上写道，新冠病毒危机绝不会成为中国的'切尔诺贝利'。切尔诺贝利核事故发生后，前苏联政府的信誉扫地，并最终导致了苏联的解体。但同前苏联不同的是，北京领导层的工作做得非常出色。

不过，切尔诺贝利事件也恰恰说明，一个看似强大和稳定的政治体制，一旦内部开始解体，速度将会非常迅猛。1986年，还没有人能够想象的到，经历了七十年战火和危机考验的强大苏联会在短短几年之后宣告解体。"

为了避免疫情引爆经济危机，甚至威胁到共产党执政的合法性，北京当局也采取了一系列应对措施。周末，中国党和国家最高领导人习近平对17万党政官员发表电视讲话，宣称"防控工作取得的成效，再次彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。"《法兰克福汇报》就此写道：

"这场大型政治秀可以从两个层面达到转移视线的目的。一方面，它要让人们忘记，疫情刚刚爆发时，习近平并未对此予以重视。另一方面，有关政治改革的诉求也不应继续受到关注。两周前，武汉医生李文亮之死引爆了网络间争取言论自由的热潮。李文亮之所以成为一个象征性人物，是因为他最早对疫情发出警告，但竟因此遭到警方的训诫和噤声。他的案例恰恰反映出，当一个体制不断压制坏消息、并要求专业人员服从党的教条时，小范围的疫情也会转变成严重的危机。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点