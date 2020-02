德语媒体：中国疫情可能引爆政治危机

道不道歉?《华尔街日报》53名记者“逼宫”

《华尔街日报》的几十名记者、编辑要求报社修改此前一篇专栏的标题,并且道歉。因为这篇题为“中国是真正的亚洲病夫”(China Is the Real Sick Man of Asia)的文章,北京当局已经在上周宣布吊销3名该报驻华记者的签证,限期离境。中国外交部周一再次指责该报“没有道歉的勇气”。