德语媒体：中国用军演来“试水”

（德国之声中文网）"当蔡英文总统仍在同佩洛西会面时，台湾国防部已于周三召开了一次新闻会。这明确表明，在这位众议院'议长'离开后，事情可能会变得不舒服。"--《法兰克福汇报》题为"海上封锁试水"的文章聚焦了台湾对中国环绕台湾进行军演的反应。

文章写道，就在佩洛西的专机降落15分钟后，中国就宣布将在台湾周边举行军演，并"出于安全原因"关闭6个军演地区的航运和交通。台湾国防部法律司法规研审处副处长于健昌在新闻会上表示，中共发布周边演习，形同台湾，这违反联合国海洋公约等相关规定。

文章说，"海上封锁是美国智库经常假象的升级场景之一。这被认为是在中国决定武统台湾时可能出现的情况之一。"文章援引德国墨卡托中国研究所所长胡谧空(Mikko Huotari)说，这次军演对中国来说可能是一次"试水"，目的在于看看如果包围台湾，将会面对什么样的反应。"此外，延伸至台湾领海的限制区是'针对北京所认为的越界行为--也就是佩洛西访问的故意越界'行为。她是25年来访问台湾的级别最高的美国人。"

文章还指出，台湾不仅要应对军事行动，还要应对虚假信息和心理战。"台北反驳了北京有关苏-35战斗机在周二晚上佩洛西专机接近台北的时候穿越了台湾海峡的说法。中国官媒在佩洛西专机着陆前几分钟在所有频道宣布了这一快讯。'关于陆方苏-35战斗机穿越台湾海峡的谣言是不实的'，台北这样宣布。周二虽然共有21架中国军机飞入台湾防空区，但苏-35战斗机并不在其中。"

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

不能让佩洛西牵着鼻子走

德国《时代周报》题为"一声巨响"的文章认为，"有一点是明确的：如果美国和中国之间发生战争，台湾大概会成为导火索。"

文章说，"对于美国总统拜登来说，佩洛西对台湾的访问是极其敏感的。鉴于乌克兰的战争，美国不需要进一步的外交政策升级，尤其是在与中国的关系上。因此，白宫竭力淡化这一事件。"

文章认为，不仅拜登对局势升级没有兴趣，北京似乎也没有兴趣。文章写道："中国将明确表明其不满，但不会危及佩洛西的生命和安全。而且，中国不会引发战争--现在不会。中国军队仍然不如美国军队。但近年来中国已大幅加强军备，特别是在海上，在核武器和网络战方面。按舰艇数量计算，中国的海军已经比美国海军大。尽管如此，跨越160公里宽的台湾海峡入侵将是一个巨大的挑战，在军事上远比普京攻打乌克兰更困难。"

文章说，习近平希望今秋在二十大上第三次当选总书记，"他不能让佩洛西牵着鼻子走，更不能像普京那样让他的国家陷入军事冒险。中国现在的问题足够多。清零政策导致经济增长崩溃，海外供应链断裂，房地产市场深陷危机，公共和私人债务不断上升。国家需要冷静和明智的治理。国际政治也需要这两者。这就是为什么上周拜登和习近平通电话是件好事。他们的共同目标是：缓和局势。"

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