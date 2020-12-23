德语媒体：中国猛于病毒也

(德国之声中文网)《奥格斯堡汇报》以"控制住疫情 振兴起经济 中国对西方高奏凯歌"为题，刊发评论指出，眼下的中国信心满满，而欧洲人接下来注定要面对一个更为咄咄逼人的中国。

"在压迫性、权力欲堪比独裁者毛泽东的习近平治下，中国政府不会放过任何能让西方人感受到西方政府失灵的机会，想让西方人觉得他们的政府无力保护民众以及经济免受疫情伤害。"

文章接下来盘点了中国经济今年下半年逆势增长的情形，指出这场疫情很有可能加快中国赶超以美国等西方国家的步伐。

"中国的这种优越感，已经让部分敢于抨击北京的国家感受到了切肤之痛。比如，澳大利亚政府曾经要求中国允许就新冠病毒起源进行独立调查，还抗议中国打压香港民主运动、谴责压迫维族人；现在，许多澳大利亚货轮不被允许在中国港口停靠。这一切有可能只是序曲，欧洲人也会遭遇同样的命运。由于各国在经济上依赖中国，北京拥有施压手段。而且，中国政府不会不敢使用这些施压手段。"

作者指出，正是出于对中国报复的担心，德国在面对中国打压香港民主派、侵犯少数民族人权时，表态都十分谨慎克制。"尽管现在德国也有不少要求对中国更强硬的声音，但是德国政府在今后几个月中依然不会采取更强硬对华路线。在疫情肆虐的2020年，奔驰、大众、宝马等德国车企全靠蓬勃增长的中国业务方才避免了亏损的命运。基民盟和社民党这两个执政党，绝不会在面临大选的2021年拿运转良好的生意关系来冒险。所以，在充满争议的(中欧)贸易等问题上，北京将能够更为强势。"

"凭借疫苗，西方国家也许能够逐步控制住疫情。但是，西方国家届时将面对一个更为咄咄逼人的中国。对于西方而言，2021年依然会是艰难的一年。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》则刊评抨击了欧盟在欧中贸易谈判中放弃自身价值观的企图。

"中国政府利用疫情提供的契机，完善其对本国民众的监控体系，在外交政策方面也越发放肆。今年春天，德国和法国曾因为对中国市场的依赖性感到震惊，两国政府都表示要构建战略主动，让本国经济、供应链摆脱对中国这个难以捉摸之伙伴的依赖。"

作者抨击说，半年后的今天，欧洲摆脱对华依赖性的计划近乎消失；与此同时，担任欧盟轮值主席国的德国正在力争在年底前就谈判多年的欧中投资协议达成共识。文章担忧地注意到，欧方的谈判代表为了争取北京的同意，正在放弃欧盟的核心诉求。

"欧盟方面不再坚持中方必须尊重劳工权益、允许自由工会、杜绝强制劳动，而只是要求中共当局'向这个方向努力'。这显然就是法德两国想要让欧洲向中国磕头。欧盟没有和美国新总统拜登构建共同对华政策，反而寄希望于在辽阔的中国市场上先行一步。与此同时，欧盟则为中资收购欧洲企业敞开大门。"

"现在，只有欧洲议会还能够阻止这种贱卖欧洲的行为。否则，2020年的末尾就会像2020年的开端那样：因为某些自认为的好处，毫无头脑地忘却了自己的价值观。"

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