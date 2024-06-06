德语媒体：中国独角兽为什么被美国反超？

《焦点》杂志的客座评论认为中俄联盟是一场世纪变迁，打造一个更大、更强、更危险的超级帝国。《法兰克福汇报》则探究了中国的初创企业成长放缓的原因。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》注意到 ，不久前，中共党报《人民日报》在一篇围绕中国创新与投资的报道中写到与会的习近平问道，"我们的独角兽企业新增数下降的主因是什么？"独角兽是指成立不到10年、但估值10亿美元以上的初创企业，它们具有高成长性，是新经济发展的"风向标"。法兰克福汇报认为，习近平提出的这个看似幼稚的问题事实上反映了他对目前中国独角兽状态的忧虑。

"习近平有充分的理由感到担忧。在过去的五年里，美国已经超越了中国。2019年，位于中国广州的胡润研究院统计显示，中国的独角兽公司数量（206家）超过了美国（203家）。全球近500家独角兽公司里，每5家中就有两家来自中国，且前3名都是中国公司。

但自那以后，中国落后了。目前只有四分之一的高估值初创公司总部设在中国，这一比例下降了整整18个百分点。根据胡润研究院今年4月中旬的统计，中国有340家独角兽公司，而美国有703家，是中国的两倍多。全球共有1453家这样的高估值初创公司。顺便提一下，欧洲的比例停滞在不到十分之一，德国当时和现在都排在第五位，虽然比例仍然很低，但从1.5%增加到了2.5%。"

法兰克福汇报认为，如果习近平真的打算深入探究他的独角兽企业增长不理想的原因，可能许多人会向他提供一些反思的建议。

不过，"目前，他试图统一金融业的意识形态，将其置于党的领导之下。今年年初，中国金融市场出现严重动荡，政府花了数周才控制住局面。习近平更换了证监会主席，任命了一位以强硬政策著称的党内干部。此人上任以来大幅收紧了上市规则，对金融市场和初创企业产生了重大影响。根据毕马威（KPMG）的数据，今年第一季度，中国的首次公开募股（IPO）金额仅约50亿欧元，几乎减半；IPO数量也减少了一半。这使得许多大型初创企业获得新资金的最重要途径被堵塞，投资者对其风险投资怎样变成资金的前景深感不确定。"

“我们正见证一个洲际变迁”

《焦点》杂志发表客座评论 ，称中国和俄罗斯将打造一个更大、更强、更危险的超级帝国。

文章开篇写道，"我们正参与见证一个政治的洲际变迁，每世纪只发生一次，国家强权如地壳板块一般进入活跃期。"

文章认为，俄罗斯和中国联合成一个新形态的大帝国，这个帝国尚未出现在历史书中和描绘未来的地图册里。"这个帝国--我们称之为'俄中帝国'（Russina）--在其人口、地理、经济和军事规模上颠覆我们以往对权力的认知。"

"这是世界上最大的非民主区域，在这里，两个专制体制的政治野心和经济权欲正在调整成步调一致。据英国出版的《金融时报》统计，普京和习近平两人迄今为止已经举行了43次会晤。他们二人都清楚，仅凭各自的力量无法实现其强权目标。"

文章接着从中俄两国的人口、地理、经济和军事等领域进行了分析后总结道：

"通过在俄罗斯以优惠价格购买能源，中国可以进一步发展高科技。目前，双方正在就'西伯利亚力量2号'管道进行谈判，中方坚持要求低廉的能源价格，类似于俄罗斯国内的补贴能源价格。这条管道将把俄罗斯的天然气田与中国连接起来，而此前这些天然气是供应欧洲的。中俄帝国将通过地下管道实现联结。

文章的结论是：

"我们可以继续将中国的经济崛起、南海的威胁姿态和普京的乌克兰战争视为独立事件。但更明智的做法是，将它们看作事物的本质：一个新帝国的诞生，以及新世界秩序的阵痛。"

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