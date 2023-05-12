德语媒体：中国特使能为乌克兰带来多少和平希望？

（德国之声中文网）中国外交部周五（5月12日）表示，中国政府欧亚事务特别代表、前驻俄罗斯大使李辉将从下周一（5月15日）开始访问乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯。这是自去年莫斯科入侵以来，中国派往乌克兰的最高级别外交官。

《慕尼黑信使报》（Münchner Merkur）关注到中国在乌克兰危机中试图扮演调解人角色的这一最新举动，并提出一个关键问题：派出一名“普京的朋友”承担和平使命，究竟有多少成功的机会？

该报记者Sven Hauberg注意到一张资料照片（本文题图）——那是2019年，时任中国驻俄罗斯大使的李辉与总统普京的合影。照片上普京带着一丝甚至是腼腆的微笑，而有着一头浓密黑发的李辉则摆出了好像是领路的手势。

“在那个时候就已经可以清楚地看出来，中国是在这两个超级大国之间的关系中指引方向的一方。……所以有些人认为，中国可以对普京施加影响力，从而终于能结束在乌克兰的这场战争。法国总统马克龙和巴西总统卢拉就属于这些还没有放弃希望的人，他们认为在乌克兰战争持续了一年多之后，北京也许什么时候就从俄罗斯的朋友变成了和平的缔造者。”

作者认为，从目前来看北京在任何场合下都还是站在克里姆林宫那一边。在与乌克兰总统泽连斯基通电话的时候，中国国家主席习近平也只做出了一些空洞的承诺而已。不管怎样，其中的一项承诺如今倒是兑现了——作为欧亚特使的李辉周一将会到访基辅。

文章援引德国亚洲事务专家Saskia Hieber分析道，李辉在地区事务上的资历毋庸置疑，但这对于乌克兰来说并非最幸运的人选。“这位外交官从2009年开始在莫斯科使馆任职长达10年，能说流利的俄语，他的整个职业生涯都投身于中国和苏联及其后续国家之间的关系，而这些关系并非总是轻松愉快的。此外他还曾担任外交部副部长一职多年——此人绝对不是什么外交圈的小人物。”——人们可以猜测，这一人选可能也是事先与克里姆林宫进行过协调的。

至于中国对于在乌克兰重建和平的努力究竟有多认真，文章指出，北京绝对不希望看到的，是俄罗斯的“彻底溃败”。中国至今从未提出要俄罗斯从占领的乌克兰土地上撤走，反而是一再强调各方的安全诉求都应得到尊重。习近平在今春访问俄罗斯时曾对普京说，“百年变局，我们共同来推动”——作者指出，这样的变革进程中，是否有乌克兰国家利益的一席之地，人们无从知晓。

文章最后总结道，不管怎样中国最终都有可能成为赢家。“即使李辉的外交斡旋使命无功而返，北京也可以强调自己至少已经做出了努力——并且继续将战争杀戮的罪责推给北约和美国。”

与此同时，欧盟仍然难以就协调统一的对华政策达成一致。《法兰克福汇报》记者从斯德哥尔摩会场发回的文章指出，虽然目前各国仍然采取统一的立场去面对中国，但是马克龙提出的所谓欧洲外交“战略自主”论调显然获得的支持不多。

欧盟各国外长在斯德哥尔摩合影

作者评价欧盟外交事务高级代表博雷利在欧盟会议上的讲话体现出一种难度极高的“平衡技术”：一方面强调中国到本世纪中叶崛起成为世界主导地位大国的目标，以及欧洲必须采取的风险规避措施；另一方面博雷利并未从上述观点得出欧盟要与中国脱钩的结论，而是主张对华采取一种“坚定的、但并非对立性的立场“。

“至于这种平衡技术在实践中能否做到，接下来将在欧盟新酝酿的制裁中得以体现。”文章指出，欧盟委员会不久前指控八家中国公司从欧洲进口商品，并将其转运到俄罗斯，以帮助该国进行战争。到目前为止，欧盟还没有对此类行为采取具体措施。但是未来欧委会计划制定新的制裁机制，第一步是列出在绕过对俄制裁方面存在高风险的国家名单，第二步就是禁止特定产品出口到这些国家。

文章还指出，在斯德哥尔摩的会场上能够明显感觉到，马克龙有关欧洲人“不应该卷入台湾冲突”的论调没有多少支持者。立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯也表示，台海局势的升级可能会导致中国主动与欧洲脱钩。他补充道，其实像这次这样的非正式外长会议，正是讨论该话题的合适时机。



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