德语媒体：中国滴答作响的定时炸弹

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"中国闪烁的定时炸弹"（Chinas blinkende Zeitbomben）的评论文章写道，或许这位贵州女企业家的案例正显示了中国许多地方政府债台高筑的问题。不断有消息传出，公共服务部门人员领不到工资。中央政府很难控制这个问题。1月，中央政府叫停了12个省份的基建项目，包括刚开工的高速路、机场、铁路。

文章写道："对中国来说，这是许多颗小的定时炸弹，可能会变成一颗大的。房地产繁荣已经过去，各市缺乏卖地带来的收入。党的官员坐在外表光鲜亮丽的债务坟墓里，过去他们靠这个来粉饰政绩。鲜有人流的机场、地铁和度假村，无论是运营还是偿清债务都代价高昂，防止亏损国有工业企业破产也是如此。目前北京看来还有资金用于救急。但国家债务不断上升，还看不到解决方案。"

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如何走出危机？

《南德意志报》题为"中国想摆脱危机"（China will raus aus der Krise）的文章也引述了这位女企业家的事件。

文章写道："这一案例对该国许多企业主和雇员的处境都具有代表性。他们等着收回账款或者拖欠的工资。但地方政府在数十年过度借贷以及昂贵的防疫措施之后，已经债台高筑。许多推高国民生产总值的投资流向从不使用的房地产或基础设施项目。多山地的贵州是该国最贫穷的省份，却拥有世界上最高的百座桥梁中的49座，而债务与经济产出的比例估计超过130%。地方政府的部分债务工具已经不得不由国家银行出手拯救。"

"中央政府希望加强对贵州等高负债的地区加强管控。…政府总理李强在人大会议上表示：'我们将化解房地产、地方债以及中小金融机构的风险。'类似的说法已故前总理李克强去年也承诺过。然而，这些紧密交织的领域的情况此后却恶化。"

文章列举中国政府希望走出危机的政策措施，其中包括加强核心技术领域，包括芯片、人工智能等领域。但"存在疑问的是，聚焦尖端科技是否能像比如建筑业那样，过去创造出那么多就业岗位。李强也指出创纪录的117万应届大学毕业生，称将采取更多措施支持青年就业，恐怕也是清楚地知晓，如果数百万受过良好教育的年轻人为未来而挣扎可能带来的社会爆炸力。"

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