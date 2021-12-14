 德语媒体：中国“清零”的副作用 | 媒体看中国 | DW | 29.12.2021

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德语媒体：中国“清零”的副作用

德国《日报》关注中国的一贯“清零”政策，《法兰克福汇报》则将目光聚焦即将举行的北京冬奥会以及不会再现的2008年藏人抗议活动。

China I Coronavirus in Xi'an

（德国之声中文网）德国《日报》周三发表评论文章"中国的新冠清零政策（Null-Covid in China）"。着眼于最新的西安疫情以及相关封锁措施，作者Fabian Kretschmer写道："中国因为十几个感染病例就封锁百万人口的大都市，这让西方世界许多地方的人都觉得不可思议。但是，对中国这种极端但持久的防疫政策有先入为主的偏见是不对的：毕竟，该国有14亿人口，许多省份只有基础的卫生医疗系统。鉴于这些特殊性，让中国回归常态和'与病毒共存'显然德国等其他地方要困难得多。"

表达过理解后，文章作者笔锋一转："尽管如此，人们不应低估清零政策的副作用。尽管中国在过去的两年里基本控制住了疫情，但它也非常孤立：中外交流已降到最低限度--不论是在文化、学术、还是经济以及政治领域。"

"看不到隧道尽头的光"

《日报》的文章继续写道："所有这些对大部分中国人而言可能都不会造成困扰，而对偏执的政府来说更是一种疫情带来的积极效应，该政府正在为国家领导人习近平明年的第三个任期做准备。外国人变少也意味着北京对社会稳定的担忧减少。然而，从长远来看，这个国家将越来越封闭，与外部世界疏远。"

此外，作者认为："自奥密克戎（Omicron）变体出现以来，中国也缺乏一种退出战略，即看不到隧道尽头的光。因为中国的国产疫苗难以抵御这种病毒变体。同时，出于政治原因，政府不会进口外国疫苗。由此，这个已经封闭了两年的国家将继续无限期地实行其孤立路线。"

《日报》的文章最后总结："认为中国会从2022年底开始逐渐放宽检疫隔离规定仍然是乐观的设想。更现实的预测是：从2023年第四季度起才开始放宽。而且前提是届时不会出现另一种破坏计划的变体。"

"压制起了作用"

《法兰克福汇报》周三则将目光聚焦即将举行的北京冬奥会，认为诸如2008年奥运会前的西藏抗议活动不会再现。

这篇题为"压制起了作用（Die Repression funktioniert）"的文章在开头回忆了2008年的藏人抗议活动，并特别提到四川省阿坝（Ngaba）格尔登寺(Kirti Monastery)的藏人自焚事件。

印度达兰萨拉格尔登寺发言人的洛桑益西（Lobsang Yeshi）认为不会再出现类似的抗议活动。这名同样来自阿坝的流亡僧人向《法兰克福汇报》的记者表示："很可惜的是，当局的压制手段起了作用。"他继续介绍："如果有人只是被怀疑参与政治，那么其亲朋好友都会受到惩罚。"

"当局由此几乎阻断了阿坝和达兰萨拉流亡藏人之间的信息交流，"洛桑益西如是说道："（阿坝）当地人甚至不再与他们在印度的亲属联系。"

Indien China Demonstration gegen Verbrennung von Mönch in Kloster Kirti in Sichuan

印度流亡藏人为阿坝自焚藏人发起的纪念游行活动

除了洛桑益西的描述，文章还提到美国记者德米克（Barbara Demick）所著的《噬佛》（Eat the Buddha）一书，该书记录了四川阿坝县的藏族人生活变化。德米克发现当地现代化发展的主要受益者并不是藏族人，而是汉人，而且她也观察到，藏族汉化严重。与此同时，《法兰克福汇报》的文章还提到当地加强监控和管制。上述一切都使作者Friederike Böge认为，类似的抗议活动在北京冬奥会举行前不会再次发生。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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