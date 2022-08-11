德语媒体：中国海军力量已超越美国

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表长篇文章，介绍了近年来中国海军力量的迅速发展。这篇题为《中国海军正在占据上风》的文章写道，早在两年前，中国海军舰只数量就已同美国持平，而今年七月，随着第一艘中国自主研发的"福建"号航母下水，中国已经拥有三艘航空母舰。文章写道：

"相比之下，美国海军当前却面临着诸多问题：兵员短缺，舰队老化以及过于频繁的巡航行动。早已制定的舰队扩展计划也迟迟得不到落实。除此之外，美国海军也缺乏相应的后勤补给设施。凡此种种，都对中国海军极为有利。中国拥有一系列造船厂，建造驱逐舰、护卫舰、登陆艇和潜艇的速度有时会比美国快一倍。

中国海军现役舰艇的数量如此之高，使其早已具备了在九州-冲绳-台湾-中国南海构成的第一岛链内实施防御的能力，并已开始将势力范围扩展至由北海道、关岛和菲律宾组成的第二岛链。中国海军执行任务的范围也将逐渐扩展至太平洋中央地带。今天，中国海军舰只就已经频繁出现在阿曼湾、欧洲和大西洋海域。

中国海军的这一发展态势，当然会对美国海军的自由航行产生影响。中国海军不仅已具备远航能力，更拥有DF-21D 和DF-26B弹道反舰制导武器，对美国的航母战斗群显然构成了威胁。对美国海军而言，他们在一些海域不容置疑的主导权已经不复存在。当然，这并不意味着，美国海军会按照中方的意愿主动避开上述海域。但是，美军在南中国海或台湾海峡附近执行任务时，已变得格外小心谨慎。在同中国的争执中，美国不得不更加注重多兵种协作以及同盟友的合作。"

文章写道，中国对台湾展开的文攻武吓正在不断升级，危机一触即发。而台湾国防能力的不足，也同西方各国长期坚守"一个中国"原则不无关系。

"从中国的角度而言，对台湾实施军事占领，将会是一项艰巨和长期的任务，损失也将非常惨重。毕竟不确定因素过多。俄罗斯发动对乌战争之后，中国人民解放军的参谋们想必也已经意识到，被占领土上的抵抗意志是不容低估的。

一旦中国围堵或占领台湾，印太地区的全球贸易也将受到长远影响。而随之而来的制裁措施，更会对全球经济带来极为严重的冲击，毕竟可以预见的是，这种制裁的力度会远超侵乌战争发生后对俄罗斯的制裁。有鉴于此，各方必须立即采取措施，极力避免这场看似不可避免的武装冲突。"

一旦台海开战 德国经济将面临停摆

《柏林日报》报道称，美国智库战略与国际研究中心CSIS 进行的中国发动攻台行动的模型推演显示，在大多数情况下，美国和台湾最终将获得胜利，但代价也是极其高昂的。德国经济也会因此受到严重冲击。文章写道：

"相较于西方对俄罗斯天然气的依赖，中国同西方的相互依赖程度要高得多。俄罗斯在全球经济中的占比只有3%，而且出了能源出口之外，俄罗斯对全球生产链的贡献也非常有限。而中国在全球经济中的占比则为大约19%，而且融入程度非常之高。对德国的汽车工业来说，中华人民共和国是电动车技术和电池技术方面至关重要的的伙伴。德国汽车销售额的40%来自中国市场。此外，很多药物的基本成分也依赖于从中国的进口。

而对台湾的依赖程度则更高，因为台湾是芯片技术的全球霸主。现代化芯片的80%是在台湾生产的。一旦来自台湾的供货中断，后果极其严重。前不久基民盟外交事务专家吕特根（ Norbert Röttgen）就曾发出警告说，一旦同中国陷入经济战争，德国将丧失运作能力。但另一方面，中国也不愿冒险，引发广泛的国际制裁。毕竟，中国面向出口的国民经济根本无法承受国际禁运的后果。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。