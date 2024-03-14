德语媒体：中国正挤压德企在巴西的市场空间

（德国之声中文网）在巴西，欧美汽车品牌原本深受当地人的喜爱和追捧，但是一段时间以来却发生了很大变化。来自中国的长城汽车、江淮汽车以及特别是比亚迪在圣保罗汽车销售门店展示的混合动力轿车和电动车都吸引了大量顾客前来咨询。有时候甚至连咨询都要排队。

德国《商报》观察到，巴西对电动车的需求急剧增加。最开始欧洲汽车公司并没有太认真对待来自中国的竞争对手，但是现在他们已经变得越来越恐慌。

文章写道：“而且这不仅仅限于电动车领域，绿色氢能、可持续发电、数字化、联合研发——中国企业目前在巴西这些领域都占据了关键地位，并正在迅速扩大领先优势。”

“总部位于美国华盛顿的智库美洲对话(Inter-American Dialogue)亚洲和拉美项目主任迈尔斯（Margaret Myers）说：‘中国正在拉丁美洲推行新的基建政策。’能源、食品和原材料安全不再像过去20年那样成为中国对拉美投资的重点。现在的重点是与创新相关的领域。在此过程中，他们主要与西方公司竞争。”

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巴西总统卢拉上任一年来，德国总统、总理以及多位联邦部长纷纷前往巴西访问，德国经济试图通过魅力攻势确保在巴西的市场准入和购买重要原材料。

报道指出：“许多德国企业相信，他们仍独具特点。但是越来越多原本都是由德国人承担的任务，现在却由中国人来完成。这种情况对德国经济构成了威胁，德国经济将蒙受巨大损失。巴西是德国工业最重要的海外基地之一。圣保罗被认为是德国在国外最大的工业城市，数百家德国公司在那里经营。”

中国在巴西的投资在当地被视作机会，而不是威胁。文章写道：“在巴西与中国的贸易蓬勃发展的同时，德国和欧洲对巴西的重要性正在迅速下降。巴西对欧洲的供应越来越少，因为欧洲市场正在关闭。在德国的进口国排名中，巴西仅排在第31位，法国和意大利的情况也好不到哪儿去。”

文章最后写道：“对欧洲来说，欧巴之间存留下来的是共同的价值观、悠久的贸易和文化交流历史。……但中国也在巧妙地拉近与拉美之间的文化距离。当比亚迪老板宣布新的建厂计划时，一支非洲裔巴西打击乐队为其伴奏。一位中国歌手首次在狂欢节上演唱。巴西第13所孔子学院刚刚在萨尔瓦多联邦大学揭牌。副校长说，四门普通话课程已经被预订一空。不远处是德国的歌德学院。作为全球削减成本措施的一部分，那里的传统语言部刚刚关闭。”

中国、拉美与欧洲希望更紧密合作

中国的替代选项

《法兰克福汇报》发表评论认为，德国努力扩大和加强与东南亚国家关系的做法是正确的。

评论表示：“与非洲或拉丁美洲相比，东南亚的现代经济体已成功融入全球经济。多年来，这些国家一直是德国被忽视的替代中国的选项。”

“如果政界和商界真的考虑减少依赖性，那么我们今后就应该与该地区更加密切地合作。长期以来，包括德国在内的欧洲一直将维护西方在亚洲利益的任务留给美国人。”

评论写道：“由于东南亚许多政府都害怕中国，这正是一个以合作伙伴身份重返游戏的好机会。”

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