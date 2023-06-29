德语媒体：中国正在步入“失去的十年”吗？

（德国之声中文网）中国正在面临“失去的十年”吗？德国金融专业网络媒体finanzmarktwelt.de发表文章指出，端午节并未给中国带来预期中的消费热潮，中国国内要求政府采取更有力的刺激措施的呼声越来越高。一些分析人士甚至开始警告，中国有可能会出现“失去的十年”。

“失去的十年”原本描述的是曾在20世纪下半叶经历了一段长期经济奇迹的日本，在1991年泡沫经济破灭后而导致经济停滞的时期。

finanzmarktwelt.de发表的文章写道：“（中国）经济复苏的速度似乎正在进一步放缓，人们对于今年下半年情况会有所好转的希望正在逐渐消失。这一现实让习近平身处压力之下。GDP的增量在中国并非一个简单的统计数字，它同时具有高度的政治意义。”

近两周前，中国国务院召开会议，研究推动经济持续回升向好的政策措施，强调“具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施”。但是中国官媒报道没有披露这些政策措施的具体信息。

“现在可能需要等到7月中共政治局会议召开时，才能知道今年下半年中国可能采取的刺激措施的范围和方式，”文章写道，“北京领导层面对的困境是两大系统性危机，即房地产行业和地方政府的财政状况。大规模的经济刺激措施将进一步加剧这两大系统性危机。目前至少有3个省和众多城市都处于破产边缘或者已经破产，而不得不向中央政府求助。”

“此间，有关国家推出刺激经济措施的讨论在公共舆论中也越来越多。上周，至少有三份重量级中国金融类刊物发表封面文章，要求国家给与实体经济更多支持。上周日，中国全国政协经济委员会副主任宁吉喆在参加中国人民大学中国宏观经济论坛季度论坛时说，出台宏观政策宜早不宜迟，‘能早出的政策早出，能快出的政策快出’，政策力度小了不行，‘要防止悲观预期自我实现，防止经济螺旋式收缩的状况发生’。”

文章写道：“越来越多的声音警告说，中国正在滑向一种经济长期停滞的状态，类似于日本在上世纪90年代房地产泡沫经济破灭之后经历的‘失去的十年’。相当长一段时期，日本经济年均增长率只有1%。北京确实具有更严格的行政控制力，也许可以避免房地产价格的突然调整或债务泡沫的破裂。尽管如此，如果不采取行动，中国就有可能慢慢落入同样的下场。”

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西方经济学家降低对中国今年经济增长预期

中国国家统计局周三（6月28日）公布的最新工业数据显示，今年前5个月，中国全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元（人民币），同比下降18.8%。

在41个工业大类行业中，24个行业下降，2个行业由盈转亏。石油、煤炭及其他燃料加工业下降92.8%。

德国《经济周刊》发表文章指出，“为了支撑摇荡不稳的经济复苏，中国的央行10个月来首次下调政策利率。这将降低消费贷款和抵押贷款的利率。此外，中国政府也已经批准为电动汽车和其它新能源汽车提供价值数十亿的税费优惠。”

文章写道：“中国最新的经济数据令人失望，西方大银行的经济学家们新近降低了对中国经济增长的预期。根据瑞银、渣打、美国银行和摩根大通的预测，作为世界第二大经济体的中国，今年GDP增长可能在5.2%到5.7%之间。此前的预测为5.7%至6.3%。房地产价格下跌以及大量开发商陷入财务问题，这不但抑制了建筑业的活动，同时也会抑制购房者的消费意愿。”

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