德语媒体：中国欲打造「美丽新疆」形象

（德国之声中文网）《法兰克福评论报》指出，中国政府正尽力美化新疆的形象，但这种努力真的有用吗？作者Sven Hauberg在评论文章「美丽新疆：中国想要为「维吾尔省」成功塑造新形象」的开头写道，习近平在今年8月底前往新疆乌鲁木齐听取当地官员汇报时，就曾表达对于建设「美丽新疆」的殷切期望。评论指出：「美好的新疆对习近平来说意味着：新疆应该变得像这个巨大帝国的其他地方一样。最重要的是，维持政治稳定，尽可能地『中国化』。生活在新疆的突厥语民族必须使用普通话；『非法宗教活动』必须得到『有效控制』。」

作者提及，尽管近日一些西方媒体报道，在新疆对维吾尔族和其他穆斯林少数民族的监视和控制已不再那么明显，但他引用记者兼汉学家Mathias Bölinger接受《法兰克福评论报》采访时的表态，即「最糟糕的情况还没有结束」、「放松（控制）只是表面上的」。

文章写道，与此同时，前任联合国人权事务专员巴切莱特（Michelle Bachelet）和现任专员蒂尔克（Volker Türk）都曾对新疆人权的局势表示担忧。

中国推出歌舞片反驳新疆指控

「但现在，不论是不是因为西方观察家的指责，中国显然希望给新疆地区建立一个新的形象。习近平在8月表示，当地政府必须『加强正面宣传，展现新疆开放自信的新面貌新气象』，其中包括在历史悠久的丝绸之路曾经经过的地区推广旅游业。然而，新疆曾经令人神往的古老文化已所剩无几，比如位于新疆最西部的绿洲城市喀什的历史中心近年来已被严重毁坏。」

作者指出，中国的新疆形象提升计画中不仅仅有豪华酒店和具购买力的游客，「美国国务院委托并于9月底发布的一份报告显示，中国在假信息宣传上也花费了大量资金，目的之一就是为了塑造新疆的正面形象。」他提到，中国政府的策略之一是邀请外国记者前往该地区采访，例如澳大利亚广播公司、《柏林人报》都曾有记者应中国政府的邀请前往新疆，并且在事后撰写充满赞美之言的报导。

评论结尾称：「早在2013年，中国领导人习近平就提出了记者必须『讲好中国故事』的口号。如果这些『好故事』是关于新疆的，那就更是锦上添花了。」

「瑞士德语广播电视」观察到有越来越多受良好教育的中国人离开自己的国家，到欧洲寻求发展机会。巴塞尔大学欧洲全球研究教授韦伯（Ralph Weber）在专访中分析了当前中国人才外流的原因以及其影响。

主持人问到，20世纪90年代的移民潮以农村人口为主，为什么现在离开中国的主要是受过良好教育的一群人？对此，韦伯表示，正是这群人从中国的崛起中受益匪浅。他指出：「他们的工作体面、有趣又具挑战性。但新冠疫情期间的专制政策和习近平有时表现出的极权倾向，让这一代人感到挫败，其中许多人并不欣赏习近平自立为终身执政者。此外，由于他们曾在国外生活过，不易受到国家政治宣传影响，因此这群中国人有移民意愿并不奇怪。」

对于中国人过去偏好移民美国，但现在更喜欢包含欧洲在内的其他国家，韦伯认为，这种变化起于目前美中之间存在地缘政治冲突，而欧洲在世界政治中处于中间位置。他表示：「美国也在推行严厉的对华政策。截至2018年11月，许多中国研究人员和商务人士在美国政府的『中国行动计划』中被指控从事间谍活动，尽管指控事后并未得到证实。后来即便『中国行动计划』已于2022年2月结束，但待在美国对一些中国人来说不再自在，想获得赴美签证也更加困难。」

韦伯提到，优秀人才出走代表着现在中国国内的氛围并不好，失去这些人也将对中国产生冲击。他强调，积累技术和科学知识以推动国家发展是一件非常重要的事。尽管相比14亿总人口，今年截至9月份31万人离开中国似乎微不足道，但这个数字是由高素质人才组成的，因此仍值得注意。韦伯表示，预计中国政府也将对此进行监测，并在必要时采取措施。

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