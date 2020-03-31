德语媒体：中国模式真的更好吗？

(德国之声中文网)"极权主义更具优越性的说法由来已久，并非始于新冠疫情。无数西方文化名人都曾夸赞过斯大林、毛泽东和卡斯特罗"，德国《时代周报》4月2日一篇题为"中国真的更好吗"的专栏文章这样写道。"无论阵营是左是右，（该论点的）主旨都是同一个：独裁高效，民主太蠢太天真。"

"这种认为极权更好、更具效率的观点同样萦绕于新冠时代。中国的反应难道不是更快吗？其警察国家的方法难道不是更成功吗？"从中国官方公布的数字来看，似乎是这样的。不过文章表示要谨慎对待这些数字。而且，"无论数字是否经过美化，（疫情中）关键的问题是另一个：病毒战役中起主要作用的不是政治制度，而是时间轴……中国比欧洲提早了两个月组织防疫"。

专栏作者Josef Joffe随后写道，一些人在称赞中国这样的威权政权时，忘记了人们为此付出的代价。"戴着红袖章的人们封锁了湖北省小区公寓楼，进入这些公寓中测体温并将疑似病患带走。在机场要经过扫描的不仅是登机牌，还有人脸。数字监视是不会搞数据匿名化的。"

文章表示，面对危机，民主有其宝贵优势，而中国这样的专制国家则有其"致命瑕疵"，即媒体是党的喉舌。"自由媒体是自由社会不可或缺的基石，这其中不仅有哲学考量，也有现实原因：在紧急情况下，媒体可以揭示统治者的错误、无能以及对信息的操纵，媒体有至关重要的纠错功能。想象一下，如果在去年12月的中国存在自由媒体，出于极权传统而阻止吹哨人发声的信息封锁可能会被打破，病毒立刻被遏制住，整个世界都可以幸免。"

"民主国家可能是盲目、愚蠢并且善变的，但其仍具有宝贵优势"，文章在最后写道。"极权主义国家动员的是身体，而民主国家动员的是头脑，也就是所谓的参与精神。在危机中，利益和观念的自由冲突产出拯救生命的见识和技巧。当然，来自公共腰包的成百上千亿资金也必不可少，自由国家在该方面的支出与专制政府一样慷慨。而民主国家不会为此付出代价。"

后疫情时代的世界秩序

德国《柏林报》4月2日的评论文章展望了新冠疫情结束后的世界。其中写道，尽管现在全球都处于新冠疫情紧急状态，但世界仍在不断发展变化。全球流行的疫情迟早会结束，"到时候的世界秩序可能不同于与我们目前所熟知的"。

文章提到，连接中国与欧洲的"一带一路"项目正因疫情而受到前所未有的威胁。关闭边境、打破供应链，全球物流陷入停滞。中国经济本身也因为几个月的防疫措施而遭受了沉重打击。

"中国曾经拯救了全球经济：2008年金融危机后，北京推出了数十亿欧元的经济刺激计划。许多西方公司和银行从中受益。但是，这个一揽子计划是通过债务筹集资金的。而目前，中国正受到巨额债务威胁。中国是否会再次拯救陷入危机的全球经济，专家们对此表示怀疑。"

文章写道，"目前各国之间的合作是在互不信任的气氛中进行的：毕竟，无论全球贸易在新冠疫情之前多么地高涨，但超级大国们始终将贸易看作手段，旨在维护自己的利益。"《外交》（Foreign Affairs）杂志近期的一篇分析认为，疫情后的世界秩序将是（中美）两极对立，而被新冠疫情削弱的欧洲将不再扮演主要角色。

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