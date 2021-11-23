德语媒体：“中国梦”里有你吗？

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表长篇分析文章指出，将近一年前华盛顿国会山受冲击事件让人看到，美国已陷入怎样的危机。这也让中国领导人看到了契机，宣传机器在大肆渲染美国的政治乱像和社会分裂的同时，继续为国人描绘“中国梦”。文章写道：

“中国人相信这个‘中国梦’，因为他们的生活在改善，富裕水平在提高。他们相信，党和国家以及中国式的国家资本主义让这一崛起成为可能。他们对西方抱有不信任，因为他们一直以来接受的灌输都是：西方要压制中国，不愿让中国获得它应有的地位。

然而，这个世界从‘中国梦’又能得到什么呢？那里面没有普世价值，其首要目标是让中国再次强大。正如中国研究学者拉尔夫·韦伯（Ralph Weber）所说，我可以在波兰或博茨瓦纳作我的美国梦。而中国梦则是空洞的，因为它只同中华民族联系在一起。它无法成为对其它国家也具有吸引力的软实力工具。或许对中国的矛盾态度也正源于此，不仅在西方，在东亚也是如此。

昔日的中央帝国是一个影响了整个东亚的文明，它的知识、规则和组织结构被效仿复制。中国人的智慧、艺术和语言受到尊重，接受他国的朝贡。当时的中国是一个文化中心和典范，即便是在它被不同的‘野蛮人’一次次征服的情况下。而当今的中国与历史上的这种宏大不可同日而语。现在的中国是一个经济和军事大国，有着科技上成熟的监控机器。这个国家将在很大程度上决定未来的世界秩序，尽管它凭借的仅仅是权力。由此，人们建起的或许是一座全景监狱（Panopticon），但不会是‘闪耀的山上之城’（Shining City upon the Hill，美国历史用典，现意为令人向往、追求的国家——译者注）。

美国例外论（American exceptionalism）的时代或许已经结束了。美国已不再符合自己的价值观，或许这从来就不是现实。但是，美国有着不仅美国人、而且是许多其它国家——特别是欧洲人也依然坚信的价值。在一个由中国主导的世界，要坚持这些价值将是困难的。然而人们别无其它选择。”

继续连任的习近平与即将退休的李克强

跑龙套的总理

周日版的《世界报》在展望今年二十大的时候提出了一个不算小的问题：习近平继续主政，谁来管理政府？题为“竞争对手还是傀儡？”的文章写道：

“中国主席习近平在新一年将举行的中共党代会上寻求连任，已不是悬念。不过，一个在北京政坛值得提出、不乏张力的问题是：谁将成为下一任总理？中国人大在2018年取消对习的任期限制的时候，保留了对总理的任期限制。这意味着，李克强在2022年会退休。很有机会成为其继任的是现任副总理之一、政治局常委胡春华。如果他接任总理，有可能释放一个信号——习近平在中国共产党内的影响力不是无限制的。因为胡春华属于另一个政治派系。

不过一些观察人士认为，谁成为李克强的继任，完全是无足轻重的。因为习近平是中共自建国者毛泽东以来最有权力的政治家。总理李克强已被降级为随从跟班。如此看来，未来的总理，至多也只是一个跑龙套的角色。”

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