德语媒体：“中国梦”遇到“美国陷阱”

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"贫富差距扩大 中共受到考验"为题，刊发评论指出，习近平如果真想让中国民众实现"中国梦"，不妨先吸取"美国梦"破灭的教训。

文章首先盘点了中国实行改革开放以来让数亿人脱贫的巨大成就，旋即指出，尽管全体中国人的生活水平都在增长，但是富人财富的增长幅度要远远高于中下层民众，城乡之间的差距依然十分惊人。作者认为，中国当局今后的工作重心不应再聚焦"绝对贫困"，而应更关注贫富差距，即"相对贫困"问题。

"诚然，中国为其民众提供了相当大的上升通道，让其民众对更美好的物质生活有所愿景。习近平很喜欢谈中国梦，他很可能是在参考'美国梦'。中国与美国都是物质型社会，确实有不少共同点。所谓'中国梦'以及'美国梦'，都是指通过个人努力和些许运气实现个人幸福。"

"但是，中国当权者现在也应看到日趋分裂的美国社会，了解一下美国总统特朗普的发家史，并从中吸取相应的教训。和父辈、祖辈不同，当今不少美国人已经放弃了社会阶层上升的希望。不论是在专制国家还是民主国家，相对贫困都会构成巨大的政治负担。假若有朝一日，越来越多的中国人感到被高收入群体抛弃，北京的当权者就会进入不安的时代。因此，在消除了绝对贫困后，中国政府如今正面临着更为棘手、更难解决的问题。"

《法兰克福汇报》的评论以"变革的风暴"为题，探讨了美中争霸时代中欧洲的定位。作者感叹道，十多年前，美国显露出衰落迹象之时，欧洲人曾摩拳擦掌地期盼自己能够在即将到来的多级世界中占据重要位置，如今却沦落到在美中两强争霸的夹缝中求生存。

"这场大国较量，源自'新兴'的中国及其权力野心。欧盟外交政策高级代表博雷利(Josep Borrell)甚至说，古老的帝国又回来了，'至少有3个这样的帝国：俄罗斯、中国、土耳其。'"

"帝国回归，是因为他们有着强劲的经济，这主要是指中国；也是因为他们认识到了拓张权力政治影响力的机遇，这主要指俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安。美国疲于继续主导全球秩序、为其他国家腾出空缺，也是重要的因素。'美国优先'并不仅仅指美国国家利益或者公然的民族主义，同样还意味着背弃多边共识、背弃国际合作。具有其他意识形态或者政治秩序理念的大国，就会在有意'复兴'领土拓张'传统'的领袖率领之下，去抓住这个机遇。"

"不论我们是否赞赏这样的变化：在如今的这个时代，权力以及如何运用权力，再次成为对欧洲安全与福祉至关重要的因素。这与合作共赢的愿望并不矛盾，但是，欧洲人的自我主张不能单纯依靠美好的理想去实现，也不能因为这些理想无法实现而顾影自怜。"

"当我们无语地看向美国时，也应该牢记这一点。冷战胜利三十年后的今天，美国陷入了严重的内部危机，这个国家的根基上出现了深刻的裂痕。美国能否束缚住自我毁灭的力量？能否在总统大选后回归理智？能否再次取得全国性的共识？这些问题的答案和我们全体西方人都息息相关，中国人也同样屏息凝神地关注着这些问题。"

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