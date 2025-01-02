德语媒体：中国核电热潮的背后

《南德意志报》写道，中国正在大举兴建核电站，并希望出口核电技术。《法兰克福汇报》关注，面对中国的出口攻势，德国政界采取更严格措施的意愿明显增加。

（德国之声中文网）《南德意志报》题为“中国核能热潮背后隐藏着什么”的文章写道，日本福岛核灾难后，许多国家都暂停修建新核电站的计划，中国也是。不过，如今，14年之后，中国正如火如荼地兴建核电站，目前在建的就有29座。“这比德国历史上拥有的核电站总数还多。按照这一速度，到2030年，中国将超越美国，成为核电站数量最多的国家。核能热潮的背后是什么呢？”

文章引述牛津能源研究所的中国问题专家霍夫（Anders Hove）说，中国有独一无二的社会与政治条件，推动了核电站的兴建。这就包括，那里的民众几乎没有机会反对政府的计划。“在西方，人们还在磋商、示威，在中国已经开始施工了。”此外，对地方领导而言，核电项目获批对仕途大大有利。也就是说，这更多是出于地方领导的自身利益。

文章举例说，海南民众曾长期反对修建风力发电园区。后来，地方领导强力推动核电项目。结果是：自2016年以来，昌江核电站四个反应堆机组各为这一风景如画的省份提供600兆瓦的电力。

霍夫同时指出，对中国来说，核电也被视为火力发电的碳中性替代，以完成该国在习近平治下雄心勃勃的环境目标。至于核废料的最终存储，对中国也是个巨大挑战。尽管该国使用新的理念，将放射性废料熔解在玻璃体内，从而降低危险性。但大部分废料仍按照旧有的方式储存在中国东北的地下深处。

文章写道，在中国，修建核电站的速度快、成本低。此外，文章引述麻省理工大学教授邦乔诺（Jacopo Buongiorno）说，中国对核电研究也投入巨资。目标是，扩大领先地位，中长期效仿俄罗斯出口核电。

不过，迄今为止，仅巴基斯坦愿购买中国反应堆技术。2016年和2021年，中国核电站在巴基斯坦入网。而许多其它国家如苏丹、埃及、南非尽管在多年前与中国签署框架协议，但始终停留在规划阶段。“核能专家邦乔诺表示：‘出口核能会将买家和卖家长期捆绑在一起。’因为这样的交易不单包括建设，往往还包括核电站维护、燃料棒供给。许多国家对于是否愿意与中国长期如此紧密地捆绑在一起有疑虑。”

文章也指出，尽管出现核电热潮，核能目前覆盖中国的电力需求仅约5%，2035年计划达到10%。相形之下，可再生能源已覆盖电力需求的35%。

面对特朗普可能落实关税威胁，德国政界人士称中国在采取魅力攻势 图像来源: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

寻找新的对华战略

《法兰克福汇报》题为“寻找新的对华战略”的文章写道：“对于多数德国政治家而言，很明确：中德经济互相补充的时代已经过去。如今，竞争的方面占据主导地位。”

“对德国经济界而言，事关重大。中国经济繁荣的年份里，德国获利巨大。当时，中国购买德国品牌的机械、汽车。如今，中国企业恰恰在这些德国的核心领域追赶上来。据中国海关数据，2024年前11个月，德国对华出口下降10%以上。德国从中国的进口则上升6%。”

文章写道，如果特朗普接任总统后提高关税，将有更多中国产品涌向欧洲，挤压欧洲工业。而中国已有所行动。“德国政界人士称中国在采取魅力攻势：突然之间对话之门敞开，对话伙伴也有了时间。德国议员访华受到礼遇。北京知道自身依靠于欧洲市场。北京希望欧洲人不会愿意身陷两场贸易冲突——与美国和与中国。”

文章写道，如果特朗普与中国的贸易冲突激化，那么，欧洲面对中国的谈判地位将更为有利。与此同时，面对中国的出口攻势，柏林采取更严格措施的意愿，如今明显增加。

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