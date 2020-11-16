德语媒体：中国有更诱人的套餐？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表驻新加坡记者的分析文章指出，RCEP自贸协定的签署表明，在东南亚地区，中国走在了美国和欧洲的前面。

“中国要在这一地区扩大其影响力，东南亚国家的人们对此并不感到惊讶。几乎没有什么人还怀疑中国会是未来的经济大国。中国逐渐崛起成为地区霸权的前景，大体上也已难以逆转。

这一印象在新冠危机期间得到了进一步加强。尽管中国是新冠病毒的发源地，一开始还因信息不透明招致批评，但事实是，中国以严厉无情的措施在较短时间里控制住了疫情。与此形成对比的是美国一路升高的感染数量和特朗普被视作无所作为的抗疫管理。此外在亚洲国家看来，美国外交上的存在度也欠缺：现任总统特朗普这一次又没有出席东盟峰会。”

文章接着写道，这一地区大多数国家其实都希望美国能对中国构成制衡。不过：

“许多国家感到，美国的行动主要局限于军事动议，例如推行‘自由开放的印太’战略。该地区的观察人士指出，中国的做法则更加巧妙。新加坡政治学者邝云峰说，这一地区的国家更倾向于关心，‘对方能提供什么样的套餐’，中国则用银托盘展示了一些诱人的条件，除了自由贸易协定RCEP，还有亚洲基础设施投资银行和贸易倡议‘一带一路’。

面对大国之间的较量，东盟这个国家间联盟日益面临分化撕裂的考验。尽管东盟国家并不愿在美国和中国之间做出选择，但大多数国家还是倾向于其中的一个方向。比如本届线上峰会的东道主越南和新加坡最寄望于美国成为制衡的权力因素，而老挝和柬埔寨则明显与中国走得更近。这一分野不久前甚至导致新加坡前外交官Bilahari Kausikan公开表示是否可以考虑将这两个国家从东盟排除出去。

中国抗疫措施之一是大规模检测

要自由还是要安全？

《南德意志报》发表题为“安全高于自由”（ Sicherheit statt Freiheit）的报道，称中国有效控制住了新冠疫情，经济恢复增长，日常生活也重回正常，但这一成功有着巨大的代价。

“1989年天安门运动被血腥镇压后共产党与民众之间形成的那条心照不宣的契约——政府保障经济快速发展，作为交换条件老百姓则不过问政治——在过去几个月里被动摇了。现在北京领导层大声允诺保证大家的安全。官方宣传称，中国是世界上唯一一个成功战胜了新冠病毒的国家，是唯一能保护国民不受这一狡诈疾病侵害的国家。

新的政策方针是，不能有新的病例出现，不惜一切代价。如果发现零星的病例，就把全城的人都送去作大规模检测：夏天是武汉，秋季是港口城市青岛。十天之内对数百万人采样检测。人们不得不数小时地排队等候。”

中国当局采取的一系列极为严厉的防疫措施控制住了疫情，也让社会、经济付出了沉重代价。而在欧美为西方第一款成功疫苗的出现欢欣雀跃之际，中国已经默默地给数十万人接种了仍处在试验阶段的新冠疫苗。记者探访了北京大兴一个新冠疫苗接种中心，当然是不得其门而入：

“在大兴进行的疫苗接种仅是针对经过选择的群体。首先是即将要被派出国的干部和工人。然后是外交机构和大型居民区的保安。这些人被大巴从全国各地送到大兴。接下来允许在外国高校注册的大学生报名接种。中国疫苗的有效度有多高，还不甚清楚，可能的副作用同样是个未知数。”

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