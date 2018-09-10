德语媒体：中国最有钱的女明星去哪儿了？

（德国之声中文网）美中贸易战面临下一轮关税升级，华盛顿正凖备对价值2000亿美元的中国商品征收关税。此时传出双方可能重启贸易谈判的消息。瑞士《新苏黎世报》发表评论，认为美中这两个最大经济体相争，欧洲企业也跟着倒霉。

"对峙的局势相持不下。尽管现在有了一步小心的接近：据称美国财政部长姆努钦向中国方面提议展开新的谈判，但谈判的时间地点以及能否达成妥协都还是未知数。

与此相反，很清楚的是，这场冲突中受损的不仅是美国和中国的企业。设在北京的中国欧盟商会就美中贸易摩擦的后果，对不同行业的200多家企业进行了问卷调查。结果很明显，几乎一半受访的欧盟在华企业认为，美中互征惩罚性关税有损于自己的生意。17%的受访企业表示，会考虑推迟投资计划或暂时放弃业务扩张。

这意味着：贸易减少、增长放缓、新的就业机会变少。中国欧盟商会的主席发出迫切警告，这场双边矛盾对世界贸易也将带来负面后果。至少在美中贸易纠纷的问题上，可以说，两方相争，第三者也笑不起来。"

美国财长姆努钦向中国发出了邀约

"范冰冰在哪儿？"

《南德意志报》注意到了中国女星范冰冰因涉逃税丑闻而销声匿迹以及中国人对此事的关注。题为"范冰冰在哪儿"的文章首先介绍了这位女明星在中国的知名程度：在微博上有6000万粉丝，是中国广告薪酬最丰厚的女性，据福布斯杂志报道，2017年范冰冰的收入超过好莱坞任何一位女星。作者接着写道：

"今年第一季度，中国在电影票房收入上首次超越美国。中国的电影市场兴旺蓬勃，但这不是一块普通的市场。在这里，演员不仅要满足观众的期待，还要满足政府和共产党的要求。英国诺丁汉大学的中国问题研究学者苏利文（Jonathan Sullivan）撰文指出，明星是'流行宣传（Pop-Propaganda）系统'的一部份，这一系统将歌手和演员也塑造成'国家认可的榜样'。他们应该释放'正能量'，不吸烟、不吸毒，还要表现得爱国、支持党的路线。"

文章写道，范冰冰其实很懂得在这个体制内的规则，也身体力行，至少在公开场合表态的时候。但自从今年6月前知名主持人崔永元曝光影视界"阴阳合同"以来，范冰冰就从公众视线中消失了。因为她被指就是被崔永元公开的合同样本的受益方。

"范冰冰工作室否认有关指责，但是连党报都没有放过她。《人民日报》批评称，这一事件只是'冰山一角'。接下来的一篇又一篇文章里，宣传机器指责电影产业整体上对青少年产生负面影响。"

"中国称自己是社会主义的人民共和国，可是北京在两年前就超过纽约，成为世界上居住着最多亿万富翁的城市。如今中国的贫富差距之大，只有极少数国家可以与之比拟。也是因为这个原因，范冰冰事件触动了人们的敏感神经。鉴于其引起的热烈讨论，政府部门觉得不得不制定新的规则，给演员的薪酬封顶--不得超过影片制作成本的40%。《人民日报》誓言，有关部门要严'惩偷漏税' 。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点