德语媒体：中国最新版的新冠神话

（德国之声中文网）疫情爆发初期，中国宣传机器的工作重点是要戳穿有关新冠病毒来自武汉一家研究所的传言。而最近一段时间以来，中国新一轮宣传攻势的重点显然是要变被动为主动，推出有关病毒来自境外的新理论。《明镜》周刊以《中国最新版本的新冠神话》为题，报道了这场最新的舆论战。文章写道：

"中国的防疫成就未能获得国际赞许，恰恰相反，新冠疫情笼罩下，中国的国际形象一落千丈。皮尤中心发起的一项多国民调已经证实了这一点，而北京想必也对此心知肚明。

疫情爆发以来，中国的疫情专家们一直在不厌其烦地强调，首例动物传人的病例一直到现在仍不明了。这的确是不争的事实，然而造成这一局面的根本原因，却在相当程度上，同中国拒绝对疫情起因开展令人信服的调查有关。

今年春季，世界卫生组织工作人员未能获准前往武汉华南水产市场取样，而该市场恰恰被认为是此次疫情爆发的源头。第二个国际调查小组迄今为止仍在等待中方的入境许可。"

文章指出，尽管国际间公认的理论认为新冠病毒的主要传播途径为气溶胶传播，但中国官方的宣传机器却越来越把矛盾指向境外输入的冷冻食品，理由是今年六月北京新发地批发市场在处理进口三文鱼的案板上发现了新冠病毒。官媒甚至暗示，不能排除进口冷冻食品引爆武汉疫情的可能性。《明镜》文章接着写道：

"世卫组织突发卫生事件规划执行主任米歇尔· 瑞安（Michael Ryan）前不久就曾明确表示，'必须在人际传染的始发地开展调查工作。'而这个始发地恰恰就是武汉。

即使有朝一日小概率事件得到证实，即首例动物传人的病例发生在中国境外，也无法改变一个基本事实：那就是武汉首先爆发了大规模的新冠疫情，就连中国的宣传机器也不曾否认过这一点。

疫情初期未能得到有效控制的原因之一是，有关当局在长达数周的时间里试图掩盖真相，并强迫医务人员保持沉默，而这正是这场丑闻的核心所在。相比之下，至于新冠病毒何时何地通过变异获得了人际传播的能力，则是一个偶发事件。然而，北京似乎并不希望明白这个道理。"

中国外交部发言人赵立坚在推特发表图文，谴责"澳军士兵在阿富汗的暴行"，此举引发澳大利亚方面的严正抗议。《法兰克福评论报》发表评论称，这是中国"战狼外交"的延续。评论写道：

"中澳关系目前本来就已相当紧张。今年四月，堪培拉政府要求对新冠疫情源头展开独立调查。而中国领导层也以其惯常手法立即做出回应：经济惩罚。

中方首先向澳大利亚的粮食产品征收惩罚性关税，接下来是澳洲出产的牛肉和煤炭。从上周五开始，澳大利亚的葡萄酒也不能幸免。官方的《环球时报》上周五否认中澳之间存在贸易争端，但同时警告澳大利亚政府'应尽快成熟起来'，否则将面临更多'苦难'。中国的施压手段何其强大：对华出口占澳大利亚出口总量的40%。

对欧洲人来说，中澳冲突也应发挥警示作用。因为一旦陷入对中国的经济依赖，就必须明白一个道理：谁敢在政治上表达不满，就必须承担北京实施经济惩罚的后果。长期以来，北京的这一手法已经收到了明显的效果：德国汽车制造商的高管们私下里也不愿意和西方记者谈论新疆劳改营的问题，而在公开的展会上，他们则会对中国政府高唱赞歌。许多企业内部都弥漫着对北京经济惩罚的担忧。"

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