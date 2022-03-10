德语媒体：中国暗地里的计算

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京对乌克兰发动的侵略战争仍在持续，国际社会寄望于中国能出面斡旋。《南德意志报》发表题为"为何中国现在表现出担忧"（Warum China jetzt besorgt tut）指出，俄罗斯总统普京与中国国家习近平互称好友，但在乌克兰战争中，北京突然充当起和平的倡导者，其实"暗地里存在计算"。

文章作者Lea Sahay指出，沉默多时的习近平近日与欧洲多国领导人通话，中国正运送少量救援物资，似乎也不再向俄罗斯飞机提供中国零部件，中国总理李克强在周五的全国人大闭幕式上还承诺，中国将为重返和平发挥积极作用。

"但若仔细聆听，会发现无论是习近平或李克强都没有偏离中国的根本路线。习近平说，暴力重回欧洲大陆确实令人遗憾，但是必须认真对待'各国合理安全关切'。其言下之意是俄罗斯的关切。"

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文章接着指出，中国外交官往往在对内发表谈话时更诚实；他们抨击美国，采用俄罗斯的政治宣传并批评西方制裁，同时拒绝谴责俄罗斯的入侵。作者提问到，那么人们究竟该如何理解中国领导人的发言？

"一方面，由于许多西方国家不再相信北京所宣称的中立性，中国可能会感受到压力。这个国家的崛起在很大程度上要归功于容易受骗的西方，他们以言语而非行动来评断这个国家。北京担心西方统一阵线，就像俄罗斯如今所经历的那样。卡内基莫斯科中心的陈寒士（Alexander Gabuev）因此认为，'中国会试图扮演一个积极角色'。"

文章接着写道，中国并没有从这场战争受益，北京领导层继续支持普京是经过计算的。"普京与习近平对世界新秩序有共同愿景，不再依靠法则的力量，而是强者制定法则。普京的民族主义修正主义，即他梦想的伟大俄罗斯民族统一，也为中国在亚洲地区的贪婪提供正当理由。"

作者认为，尽管听起来愤世嫉俗，但对中国而言这场战争也是一次关于对台湾及南海主权主张的案例研究。西方的团结让中国意识到不依赖进出口的紧迫性。

"还有一个因素提高北京修正路线的难度：习近平。普京是冬奥会最重要的外宾，他们一起宣布了'世界秩序新时代'的开端。20天后普京发动侵略。虽然还不清楚他在多大程度上知会了习近平。但无论习近平事先知情与否，两种情况都令他难堪。要么让自己成为帮凶，要么允许自己被俄罗斯误导。"

文章最后引述卡内基国际和平基金会专家陈寒士的说法："尽管乌克兰战争很残酷，但对中国而言只是一个小插曲。对于中国来说，这场冲突甚至是好事，因为战争及其后果将会在美国总统拜登的剩余任期内占据其心力。'这为中国赢得了时间。'"

"德国网络编辑部"（RND）周六也关注了全国人大期间，中国领导层对乌克兰战争的表态。文章指出，尽管中国总理李克强在谈到俄罗斯时强调，"当务之急是防止紧张局势升级甚至失控"，但中国出面斡旋的机会微乎其微。

"外交官和专家认为，中国不会出面调停。'不会，一秒钟都不会。"战略与国际问题研究中心的中国专家布兰切特（Jude Blanchette ）表示：'中国并不中立。中国对莫斯科的默认支持太过明显。'中国官员在全国人大期会议期间还明确表示，中国更愿意置身于冲突之外。"

"在李克强刻意保持谨慎的同时，中国外交部连日来抨击美国，指责美国是冲突的始作俑者。中国外交部发言人也重复了俄罗斯关于美国在乌克兰制造生物武器的指责，而国际事实核查人员及联合国早已推翻这一指控。中国官方媒体故意传播俄罗斯的说法，或者经常采用有针对性的虚假信息。"

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