德语媒体：“中国是西方最粗暴的敌人”

（德国之声中文网）德国《焦点》周刊访问了德国资深记者、知名媒体人弗兰克·梅耶（Frank A. Meyer），就香港问题、西方价值观等议题进行视频对谈。记者问道，在香港问题上，西方国家还能做些什么？

梅耶指出，香港的问题在于，中国曾经向英国承诺的自由价值受到破坏。"所以西方国家必须做出回应，不仅必须在经济上，也用外交方式回应。"

"我们有我们该捍卫的价值。我们也必须为此做宣传，这是人类的价值，不仅仅是西方人的价值。自由平等是人类的价值。无论是在北京、莫斯科、纽约、苏黎世或柏林出生，它是人类的共同价值。"对于世界多地都出现反特朗普的抗议，却没有人为香港被打压的年轻人发声，梅耶感到无法理解。"没有一个国家-特别是骄傲的中国-会喜欢被示威反对。有趣的是，我们倾向于去我们知道能达到成效的地方抗议…当面对中国时，人们可能会说：抗议有效吗？我认为有效，因为中国人不喜欢在全球面前当众出洋相，所以人们更应该这么做。"

记者随即问道，在西方国家与中国的经济羁绊越来越深时，是否难以对严厉对待中国？梅耶回答道："德国的汽车产业向独裁的中国输出产品，因为这是一个庞大的市场。尽管如此，如果我们与恶魔打交道，也可能对经济造成反噬。"

梅耶进一步表示，虽然外界对美国总统特朗普的作风充满质疑，但他认同特朗普在处理TikTok和华为一事上的观点。"中国是一个具侵略性的强权，他们想要收集数据，虽然这些企业矢口否认会将数据交给中国共产党或领导人，但事实上，他们不得不这么做。这是个大问题。"

"中国是西方自由世界最大、最粗暴的敌人。这是一个非常糟糕的敌人，因为它有一个糟糕的独裁政权。事实上，它是斯大林及数字化的综合体，电子监控着其人民。斯大林还得派人去监控，中国如今已经将全体人民都掌控在数字监控中。而我们却冷眼旁观。"

今日香港 明日台湾？

德国《经济周刊》周六发表文章"台湾可能成为下一个香港"指出，中国已经在香港造成既定事实，如今正加大对台湾的施压。尽管如此，商界人士认为，短期内台湾经济可能会因此获利。

文章写道，近期中国频繁在台湾海峡进行军演，中国官媒甚至形容这样的情况"前所未有"。台湾外交部长吴钊燮表示："台湾的生活变得越来越困难，因为中国继续向台湾施压，要求台湾接受它的政治条件，这些条件将使台湾变成下一个香港。"

《经济周刊》指出，香港和台湾的情况不能简单地一概而论。因为香港在1997年作为特别行政区被英国归还给中国，而国民党在1949年国共内战战败后逃往台湾后，台湾就将自己视为独立的国家。文章指出："和平统一台湾一直是北京的一个选项，只是这个选项的可能性逐渐变小。越来越多台湾人在看到香港受到打压后，更确信北京无法被信任。而北京的耐性也正在减少，因为比起其前任，2016年当选的台湾总统蔡英文对北京较为疏远。"

文章接着写道，中国不排除武统，而台湾则以外交方式作为回应，在国际舞台上收获的关注也逐渐变多，更因为防疫有成令国际刮目相看。"尤其是对美国而言，这个岛国是一个让北京受到世界关注的有利手段。因此美国卫生部长阿扎尔访问了台湾。但美国的武装力量在台湾面临中国侵略时是否会伸出援手，又是另一个问题。"

经济界人士则希望两岸问题不会朝最糟糕的情况发展。《经济周刊》引述驻台的德国经济办事处处长林百科（Axel Limberg）表示："中国是台湾商品的主要进口国，台湾则是重要雇主，在中国大陆拥有成千上百万雇员。双方紧密地互相依赖。"

林百科认为，中国和台湾的冲突如同"起伏的波浪"，商业界并未感到特别担忧。但他希望德国政府能加强推广与台湾的生意合作。"我们希望德国更勇敢，更好地利用能发挥的空间。他指出，'台湾是德国在亚洲的第五大贸易伙伴，也是高科技据点，其研发领域中对德国企业也非常具吸引力。'"

"林百科指出，香港的情况甚至对台湾而言是一个契机。许多曾经居住在香港的人才开始在台湾寻找ji'hui。讽刺的是：香港人如今将这个岛国视为安全的避风港，至少在找到下一条出路前是如此。"



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