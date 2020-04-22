 德语媒体：中国是给特朗普最好的礼物 | 媒体看中国 | DW | 23.04.2020

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德语媒体：中国是给特朗普最好的礼物

中国在疫情问题的种种做法招致广泛批评，而对特朗普来说，中国则是一个难得的替罪羊，批评中国，可以转移人们对他本人失误的关注。

USA | Donald Trump | Coronavirus Briefing (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

不怪我失职，都怪中国！

（德国之声中文网）美国和国际社会上，追究中国最初隐瞒疫情责任、甚至要求中国赔偿经济损失的呼声越来越高。《时代》周报发表分析文章称，这类问责呼声虽然不无道理，从法律层面上获胜的希望却微乎其微。但作者认为，美国声讨中国浪潮的最大受益者则是特朗普。这篇题为《中国是给特朗普最好的礼物》的文章写道：

问责中国的呼声，对特朗普和共和党人来说，来得恰到好处。长期以来，特朗普当局本来一直都在采取对华政策的强硬路线。迄今为止，中美冲突的焦点主要集中在贸易领域：美国指责中国偷走了美国的工作岗位，窃取美国技术，同美国开展不公平竞争。现在，中美冲突又有了新内容，而这一次美国的部分指控也同样是有根据的: 北京当局本可以在早期就遏制住病毒传播。此外，美国还发出警告说，一旦疫情结束，中国不应以微笑的胜利者自居，而应为这场疫情承担经济责任。对于特朗普来说，从多个层面上，中国都是一个难得的礼物。

USA Super Tuesday | Trump-Fans in Florida (Reuters/M. Bello)

特朗普的拥护者

在美国，政府行为和选战动作早已变得很难区分。不能再向聚集的人群发表演说，也许令特朗普很失落。但他早已找到了新的舞台。他几乎每天参加的例行疫情发布会，早已变成了他自我表扬和攻击对手的平台，有关本国疫情的严肃信息则变成了次要内容。如果受疫情影响，经济下滑，那么责任就可以很容易地转嫁给中国: 特朗普当然是无辜的，对于所有愿意相信'武汉病毒'这一说辞的人们来说，没有这场疫情，美国的就业市场和经济发展本来是会有创纪录表现的。

DW.COM

美国新冠疫情严重，总统特朗普批评世卫处理不当，尤其指责该组织忽视来自台湾的警告。 世界卫生组织继续反驳，并说第一份通报其实来自武汉。 (21.04.2020)

特朗普表示依然不相信武汉修订后的病亡数字，认为中国数字一定比美国更高。同时，美国多名国会议员提出法案，拟就疫情损失向中国政府追偿。美医护人员不久前也向中国当局提起诉讼，指控中方在疫情早期买空了全球防疫物资。 (18.04.2020)

特朗普斥责世卫组织在新冠疫情应对方面工作不利，并宣布停止为该组织出资，受到德语报刊的关注。美国总统这一做法引起批评的同时，媒体也对中国在世卫的角色提出质疑。 (16.04.2020)

美国政界高层近日要求就新冠疫情向北京追责，引发了德语报刊评论版的关注。《商报》认为，不论这种追责是否合理，国际舆论一旦开始讨论此话题，就注定会削弱中国的国际地位。《法兰克福汇报》则批评说，眼下有许多其他问题比“病毒是否起源于武汉”更紧迫。 (20.04.2020)

事实证明，确实有越来越多的美国人更愿意将一切罪责归咎于中国。皮尤最新的民调显示，三分之二的美国人对中国印象欠佳。文章写道：

特朗普总统的疫情应对措施本来极其糟糕，但在这一背景下，中国就成了求之不得的替罪羊。长期以来，特朗普一直指责其前任奥巴马的对华政策过于软弱。而现在，共和党人希望追究北京的疫情责任，而拜登又被确定为总统竞选对手，对华政策就变得更有吸引力了。共和党认为，当年奥巴马错误对华政策的操盘手就是其副总统拜登。今后几个月，对华政策将是一个极其热门的话题，其中包括对拜登之子中国业务的指控，热闹场面不会亚于当初的乌克兰丑闻。

中国话题是否能产生预期的效果，现在还无法定论。但是，特朗普的战略已经越来越明显。一些共和党人在国会提交议案，要求清除对中国民事索赔的法律障碍。本周早些时候，22名共和党议员要求特朗普总统在海牙国际法庭控告中国。而在亲特朗普的福克斯电视台，人们每天都在讨论一些批评中国的耸人听闻的理论，比如，病毒来自生化武器实验室等等。而总统本人则会在白宫对此表示：'我们经常听到这种说法'，我们会对此展开调查云云。的确，这些说法是应该展开调查，但对特朗普的言行也同样应该展开调查。从长远来看，特朗普无法永远将自身的错误转嫁他人。"

受疫情影响，中国将无法继续扮演世界经济发展火车头的角色。《资本》杂志撰文指出：

„仅在三月，中国就会有八百万人失去工作。柏林墨卡托中国研究中心新近发布的一份报告指出："中国将首次面临无法实现就业指标的问题。中国政府原定2020年新增1100万个就业岗位。"首当其冲的将是农民工，但如果更多的中小企业宣布破产，那么失业浪潮也将波及到专业工人。中产阶级也无法独善其身：今年的874万大学毕业生就业前景很不乐观。可支配收入也将下降3.9%，这是数十年来的第一次。"

摘自其它媒体，不代表德国之声立场与观点

 

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