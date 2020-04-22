德语媒体：中国是给特朗普最好的礼物

（德国之声中文网）美国和国际社会上，追究中国最初隐瞒疫情责任、甚至要求中国赔偿经济损失的呼声越来越高。《时代》周报发表分析文章称，这类问责呼声虽然不无道理，从法律层面上获胜的希望却微乎其微。但作者认为，美国声讨中国浪潮的最大受益者则是特朗普。这篇题为《中国是给特朗普最好的礼物》的文章写道：

问责中国的呼声，对特朗普和共和党人来说，来得恰到好处。长期以来，特朗普当局本来一直都在采取对华政策的强硬路线。迄今为止，中美冲突的焦点主要集中在贸易领域：美国指责中国偷走了美国的工作岗位，窃取美国技术，同美国开展不公平竞争。现在，中美冲突又有了新内容，而这一次美国的部分指控也同样是有根据的: 北京当局本可以在早期就遏制住病毒传播。此外，美国还发出警告说，一旦疫情结束，中国不应以微笑的胜利者自居，而应为这场疫情承担经济责任。对于特朗普来说，从多个层面上，中国都是一个难得的礼物。

特朗普的拥护者

在美国，政府行为和选战动作早已变得很难区分。不能再向聚集的人群发表演说，也许令特朗普很失落。但他早已找到了新的舞台。他几乎每天参加的例行疫情发布会，早已变成了他自我表扬和攻击对手的平台，有关本国疫情的严肃信息则变成了次要内容。如果受疫情影响，经济下滑，那么责任就可以很容易地转嫁给中国: 特朗普当然是无辜的，对于所有愿意相信'武汉病毒'这一说辞的人们来说，没有这场疫情，美国的就业市场和经济发展本来是会有创纪录表现的。

事实证明，确实有越来越多的美国人更愿意将一切罪责归咎于中国。皮尤最新的民调显示，三分之二的美国人对中国印象欠佳。文章写道：

特朗普总统的疫情应对措施本来极其糟糕，但在这一背景下，中国就成了求之不得的替罪羊。长期以来，特朗普一直指责其前任奥巴马的对华政策过于软弱。而现在，共和党人希望追究北京的疫情责任，而拜登又被确定为总统竞选对手，对华政策就变得更有吸引力了。共和党认为，当年奥巴马错误对华政策的操盘手就是其副总统拜登。今后几个月，对华政策将是一个极其热门的话题，其中包括对拜登之子中国业务的指控，热闹场面不会亚于当初的乌克兰丑闻。

中国话题是否能产生预期的效果，现在还无法定论。但是，特朗普的战略已经越来越明显。一些共和党人在国会提交议案，要求清除对中国民事索赔的法律障碍。本周早些时候，22名共和党议员要求特朗普总统在海牙国际法庭控告中国。而在亲特朗普的福克斯电视台，人们每天都在讨论一些批评中国的耸人听闻的理论，比如，病毒来自生化武器实验室等等。而总统本人则会在白宫对此表示：'我们经常听到这种说法'，我们会对此展开调查云云。的确，这些说法是应该展开调查，但对特朗普的言行也同样应该展开调查。从长远来看，特朗普无法永远将自身的错误转嫁他人。"

受疫情影响，中国将无法继续扮演世界经济发展火车头的角色。《资本》杂志撰文指出：

„仅在三月，中国就会有八百万人失去工作。柏林墨卡托中国研究中心新近发布的一份报告指出："中国将首次面临无法实现就业指标的问题。中国政府原定2020年新增1100万个就业岗位。"首当其冲的将是农民工，但如果更多的中小企业宣布破产，那么失业浪潮也将波及到专业工人。中产阶级也无法独善其身：今年的874万大学毕业生就业前景很不乐观。可支配收入也将下降3.9%，这是数十年来的第一次。"

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