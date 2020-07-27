德语媒体：中国是竞争对手，还是敌人？

（德国之声中文网）《时代》周报前主编索莫尔（Theo Sommer)20多年前，就曾预言中国将成为世界强国。现如今，中国确实已经成为世界强国，美国和欧洲也不得不重新审视各自的对华政策。本周的《时代》周报发表索莫尔长文，题目是《竞争对手，抑或敌人》。文章写道：

"北京四处推行所谓战狼外交，在马拉松式的贸易谈判中缺乏妥协意愿，在世界各地的影响渗透，在印度太平洋地区耀武扬威，中印边境制造冲突，对台湾的不断施压，对维吾尔人的压迫，以及毫无顾忌地在推行葬送香港自治地位的国安法，- 凡此种种，都使中华人民共和国在全球范围内朋友变得越来越少。新冠疫情初期，政府以拖延和谎言加以应对，后期却又试图将自己打造成独一无二的抗疫典范。北京的这种做法只能招致各方的反感。

中国和美国的双边关系则是特例，过去一段时间以来，中美关系变得越来越紧张。无论是华盛顿，还是北京，都在讨论第二次冷战。双边的强硬派们甚至不排除发生军事冲突的可能性。中美关系陷入修昔底德陷阱成为一种可能的场景。修昔底德陷阱得名于希腊历史学家修昔底德对强国斯巴达同崛起中雅典之间残酷冲突的描述。

习近平的'中国梦'，即'中华民族的伟大复兴'，是对美国的一种挑战。习近平在党的十九大上表示，中华人民共和国将成为'世界舞台的核心'。他要把中国打造成军事强国、足球强国，以及抗击气候变化的领军国家。他要建设'人类命运共同体'，这一名字不仅让许多人联想中国古代君主'一统天下'的概念。"

索莫尔写道，特朗普上台后，中美关系急转直下，竞争对手已经变成了"敌对力量"。他写道：

"欧洲人自身也同中国有很多问题，但欧洲却不应加入美国的反中国阵营，欧洲需要自己的对华政策。欧洲必须坚决捍卫自身的利益，与此同时，寻求在气候保护、控制疫情以及重振全球经济方面开展合作的可能性。"

流亡德国的维吾尔人团体在西门子总部前抗以

企业声称过程与人权标准

人权组织新近发表的报告称，新疆拘押营里的维吾尔民众被强制从事生产活动，而这些产品也已流入包括德国在内的欧美市场。德国电视二台网站报道称：

"相关声明显示，查清服装等产品的来路非常困难。但德国政府社民党籍部长海尔（ Hubertus Heil）和基社盟籍部长穆勒（ Gerd Müller）呼吁颁布的'供货链条法'则有望解决这一难题。

依照相关的法律草案，生产过程的各个环节都应符合环保和人权标准。相关企业必须公示其供货商的详情及合作方式。

但德国各经济协会则对这项被写入2018年联合执政协定中的法律草案提出批评，认为它'有害'经济。"

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