德语媒体：中国既非天使也非魔鬼

(德国之声中文网) 纽伦堡出版的《北巴伐利亚报》以"罗马收到充满风险的邀约"为题，刊发社论指出，中国正在巧妙地试图打入西方七国集团内部，意大利即将和中国签署"一带一路"备忘录就是例证。

"这一财政陷阱其实并没有精心隐藏。提供资金的亚投行，并不会简简单单地送钱给意大利，而会为公开招标的项目提供贷款。而根据其他国家的经验，最终中标的往往是中国建筑企业。有人希望能够借此降低意大利的失业率，这未免太天真了。中国企业往往会从国内自带员工。"

"而且，贷款本身也是一个问题。意大利本来就已经堆积了高额债务，今后多年都会面临还贷压力。此时再借充满风险的新贷款，将会迅速导致政治依赖性。加入到'一带一路'的亚洲邻国，比如柬埔寨、越南、斯里兰卡，早已体验到债务陷阱的滋味。"

"如果罗马签署'一带一路'协议，还有一个条款也很成问题：北京的投资项目也与政治诉求挂钩。合作伙伴被要求'尊重对方核心利益'。这背后就是北京对周边海域岛礁的主权诉求、对民主台湾的统一诉求。必要时中国还会诉诸于武力。"

"而且，中国早已经通过一个大型项目插足于欧洲内部。几年前，陷于财政困境的希腊人将雅典近郊的比雷埃夫斯港卖给了中国企业。这个港口的营业额此后尽管翻了3倍，但是员工却大多是中国人，真正给希腊带来的益处很有限。"

"意大利的民粹政府是否会做这笔生意？现在还不好说。罗马能够借此从布鲁塞尔那边获得更多的自由空间，这当然是一大诱惑；但是，新伙伴是否会让意大利更舒适？这还是个问号。"

"值得一提的是，欧盟本身也是造成这一问题的部分原因。至少在希腊案例上，厉行节约措施的欧盟当局迫使雅典贱卖比雷埃夫斯港。北京则趁机笑纳。现在看来，希腊还只是一道开胃菜，意大利才是主菜。"

《斯图加特报》同样关注了意大利的"一带一路"倾向以及中国对欧盟的经济影响力。评论以"中国并不是魔鬼"为题，呼吁各界既不要妖魔化、也不要神话中国，而是认真迎接中国带来的挑战。

"在一个全球化的时代，哪儿有利益，哪儿就会有收购。大家都这么干，现在中国也加入其中。这是全新的现象，许多人也正因此感到害怕。几年前，中国还被认为是发展中国家，后来又成为了世界工厂，现在则与老牌强国平起平坐。这既包括经济领域，也越发地涵盖了政治领域。"

"就像所有其他国家一样，中国正在争取自己的利益最大化。这并非不合理的诉求，但是我们在和中国打交道时，必须要时刻牢记这一点。中国人可不是因为爱吃披萨饼才出手拯救意大利，投资欧洲企业也并非是为了保住德国艾希塔尔或者希腊比雷埃夫斯的就业岗位。这至多是一个有益的副作用。中国人的目标，始终是加强自己的力量。这一切，都让中国成为对我们的挑战。"

"我们必须谨慎地应对这种挑战，切忌歇斯底里。在允许华为参与通讯网络建设前，要求其先澄清所有的间谍疑虑，这是正确的。欧洲企业为了保持对中国对手的竞争力而寻求联合，这也是正确的。而因为赞叹中国经济的效率而神化中国，则是错误的。同样错误的还有因为中国缺乏民主而去妖魔化这个国家。在欧洲，我们经常缺少一种适度的实用主义。而这正是我们所迫切需要的。"

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