德语媒体：中国无人机仍流向俄罗斯

（德国之声中文网）《新苏黎世报》记者从深圳发回的报道中写道，中国无人机制造商哈瓦（Harwar）11月在一次展会上展出了战斗无人机H16V12，这一大型设备有12个旋翼，并可携带两个榴弹发射器。产品说明书中称，除北斗和GPS之外，还可使用俄罗斯的格洛纳斯导航系统。

文章写道："一名销售人员表示，尽管在乌克兰战争背景下，俄罗斯仍可购买这种无人机。要通过中国海关，须将其拆卸成零部件，分批海运。军事部件不包括在内，因有出口禁令。抵达目的地后，客户须自己再组装无人机。"

文章写道，深圳是无人机研发生产的全球重镇。"自俄罗斯入侵乌克兰以来，双方均使用大疆（DJI）无人机，--既用于侦察，也在改装后用于自杀式袭击。"

文章写道，在受到乌克兰政府的指责后，大疆于2022年4月停止向双方供货。然而，大疆等中国无人机仍继续大规模地流入俄乌。

《新苏黎世报》记者写道，在参观哈瓦公司时，该公司称，目前仅面向中国军方和安全部门供货。２月该公司将成立一个出口团队。一名负责人称："许多俄罗斯客户在敲我们的门。"这名负责人不排除未来会向俄罗斯供货，但担心因此会无法出口到西方。

文章写道，9月，中国宣布实施可军用的民用无人机临时出口管制。此后出口商须有执照。这被视为对美国批评的回应。

12月，中国扩大了出口管制，立即生效。文章写道，中国限制对俄罗斯出口无人机技术将有多严格，尚须观察。因为据《新苏黎世报》从工业界获得的信息，９月的出口管制后，仍有大量中国无人机流入俄罗斯。

文章写道："据称，较小的订单是用卡车，隐藏在不会引起怀疑的商品如玩具的下面。较大的订单则使用虚假申报的集装箱。比如，无人机引擎标注为涡轮引擎。"

文章写道，生意似乎仍很红火。"一名业余无人机的中国制造商据称不久前通过第三方得到了俄罗斯的一笔大订单：数十万架无人机，未来一年半内供货。显然这些无人机将作为自杀式无人机针对乌克兰使用。"

乌克兰本土造无人机使用中国产元件

美国对台湾选举至为关切

《商报》题为"台湾选举--为何中美急切关注"的文章写道："台湾1月13日选举新总统，超级大国十分关注。因为届时将决定，是民进党继续执政、采取远离中国的立场，还是倾向于对中国友好的在野党候选人获胜。"

文章写道："美国视台湾为中国海岸前第一岛链的组成部分，一直具有战略意义。共产党胜利后，华盛顿于1955年即承诺为逃亡的政府提供支持，防御入侵。与北京关系正常化后，美国尽管承认中华人民共和国是中国的唯一代表，但并未完全放弃台湾。"

"1979年，美国通过'台湾关系法'继续承诺防御支持。一旦遭到侵略，这一援助是否囊括美军的参与在内，还是仅涉及提供军火，尚不明确。不过，随着台积电（TSMC）成为占据统领地位的芯片制造商，台湾的意义也不可同日而语。"

民眾黨副總統參選人吳欣盈專訪

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